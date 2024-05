© Foto: Gregory Bull/AP/dpa



Laut dem neuesten UBS Global Family Office Report, setzen Ultrareiche weltweit angesichts der Vielzahl von Krisen auf eine bessere Diversifizierung ihrer Portfolios. Aktien bleiben hoch im Kurs bei vermögenden Anlegern.Die UBS-Studie, die 320 Family Offices weltweit umfasst, zeigt eine deutliche Zunahme im aktiven Management, besonders in Europa, wo 43 Prozent der Befragten verstärkt auf ausgewählte Fondsmanager setzen. Das lasse sich "auf das derzeit schnell verändernde Marktumfeld zurückführen", kommentiert Maximilian Kunkel, Chefanlagestratege der UBS in Deutschland, den Report. Zudem signalisiert die Studie ein starkes Vertrauen in langfristige Wachstumspotenziale, wobei ein Drittel der …