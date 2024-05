Mit einem großen Sprung nach vorne endete für Siltronic die vergangene Woche. Immerhin errechnet sich im Vergleich zur Vorwoche ein Zugewinn von 2,43 Prozent. An vier der fünf Sitzungen verabschiedete sich das Wertpapier mit Kursanstiegen aus dem Handel. Am Mittwoch erwischte Siltronic dabei mit einem Plus von 2,51 Prozent einen Sahnetag. Gewinnen dadurch die Bullen die Oberhand? Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn wieder ...

