Microsoft lässt derzeit die Sektkorken knallen. So legte der Kurs im Verhältnis zur Vorwoche rund 2,37 Prozent zu. vier der fünf Sitzungen schloss das Wertpapier mit Gewinnen. Am Montag vollzog Microsoft dabei einen regelrechten Höhenflug mit einem Plus von 1,22 Prozent. Schalten die Bullen dadurch in den Angriffsmodus? Dieser Tagesgewinn sorgen für Freudensprünge bei den Bullen. Dieses Plus schiebt die Aktie nämlich wieder näher an einen wichtigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...