Bei Lanxess-Anteilseignern geht derzeit das Schreckgespenst um. Immerhin verlor der Kurs im Vergleich zur Vorwoche 2,94 Prozent. Für die Aktie ging es an vier der fünf Tage nach unten. Am Dienstag erwischte Lanxess dabei mit einem Minus von 4,18 Prozent einen rabenschwarzen Tag. Ist das der Beginn eines Crashs? Die Aussichten haben sich durch diesen Abschlag eingetrübt. Lanxess marschiert nämlich mit großen Schritten in Richtung einer maßgeblichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...