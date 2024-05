Nicht BTC und ETH: Memecoins haben die höchsten Renditen erzielt

Die meisten Investoren haben sich auf die beiden Kryptowährungen BTC und ETH fokussiert. Zunehmend rückt nun jedoch auch das von Franklin Templeton als Top-3-Coin bezeichnete Solana in den Fokus der Anleger. Wesentlich höhere Renditen hat in diesem Jahr hingegen der Sektor der Memecoins erzielt. Wie gut Sie mit ihnen abgeschnitten hätten und was Sie auf jeden Fall beim Kauf von Memetoken nicht übersehen dürfen, erfahren Sie jetzt in dem folgenden Beitrag.

Nicht Bitcoin und Ethereum, sondern Memecoins sind rentabler

Entgegen den Erwartungen einiger Investoren außerhalb des Kryptoraumes haben in diesem Jahr nicht die führenden Kryptowährungen die höchsten Renditen erzielt. Stattdessen ist es ein Kryptosektor, von dem es einige möglicherweise nicht erwartet hätten.

Betrachten wir einmal die Kursentwicklung seit Jahresbeginn, so hat Bitcoin gerade einmal einen Anstieg von 62,73 % verzeichnet, während es bei Ethereum nur 59,35 % waren. Dies ist weniger als die führenden fünf Memecoins, dessen Index in diesem Jahr bereits 855,44 % höher notiert.

Am stärksten von ihnen hat sich in diesem Jahr Dogwifhat entwickelt, der ein Kursplus von 1117,81 % verzeichnet hat, allerdings waren es zum Zeitpunkt des Jahreshochs am 31. März bereits 1.843 %. Hätten Sie zu Beginn in Dogwifhat 0,000001361 USD investiert und am Allzeithoch bei 4,92691 USD verkauft, entspräche dies einem Gewinn von 362.006.513 %.

Bitcoin vs. Top 5 der Memecoins | Quelle: Tradingview

Ebenso hätten Sie mit Pepe in diesem Jahr eine sensationelle Rendite von 970,21 % erzielen können. Er hat erst heute ein neues Allzeithoch von 0,00001577 USD verzeichnet. Mit einem Investment zu Beginn, als Pepe noch bei 0,00000000001060 USD notierte, könnten Sie sich heute über eine Rendite von 148.773.485 % freuen.

Aber auch mit den anderen Memecoins wären höhere Gewinne möglich gewesen. So stieg Bonk in diesem Jahr um 136,05 %, Shiba Inu um 132,12 % und Doge um 81,76 %. Betrachtet man ihre Kursgewinne seit Beginn so sind es bei Bonk bis zu 31.534 %, bei Shiba Inu bis zu 8.766.005 % und bei Doge bis zu 368.700 %.

In Dogwifhat hätten Sie zu Beginn lediglich 0,28 USD, in Pepe 0,67 USD und in Shiba Inu 11,41 USD investieren müssen, um nun Millionär zu sein. Mit 3.161,16 USD wäre am meisten bei Bonk nötig gewesen. Mit Dogwifhat und Pepe könnten Sie nun sogar ein Milliardär sein, wenn Sie zu Beginn in WIF 276,24 USD oder in PEPE 672,16 USD investiert hätten.

So navigieren Sie durch den renditestarken Memecoin-Sektor

Wie auch bei anderen Anlageklassen bedingen sich Chance und Risiko. Mit anderen Worten gesagt steigt Ihre Renditechance, wenn Sie bereit sind, dafür ein größeres Risiko einzugehen. Deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass gerade die hochriskanten Memecoins in diesem Jahr die höchsten Gewinne erzielt haben.

Laut einer Untersuchung von CoinGecko sind sie im ersten Quartal dieses Jahres um 1.313 % gestiegen. Dies war 4,6-mal so viel wie der nächste Kryptosektor. Zurückzuführen ist dies auf das bullisches Klima am Kryptomarkt, welcher aufgrund vielfältiger Gründe bis Mitte 2025 eine besonders steile Rally erwartet.

Zu diesen zählen die Angebotsverknappung durch das Halving, das bullischste Jahr des Vierjahreszyklus, die absehbaren Zinssenkungen, die Bitcoin-Industrialisierung, die höhere Nachfrage durch die ETFs, die Genehmigung weiterer Krypto-ETFs, die zugenommen institutionelle Akzeptanz und Adaption sowie mehr.

Da die Altcoins eine hohe positive Korrelation zu Bitcoin aufweisen und sich so häufig zusammen mit ihm bewegen, vermuten Hedgfonds wie Stratos, dass es sich nun um einen Memecoin-Superzyklus handelt. Erst kürzlich führte das Tochterunternehmen MarketVector von VanEck sogar einen neuen Index für Memecoins ein.

Auch wenn es sich bei vielen Memecoins um reine Spekulationsobjekte ohne Wertversprechen handelt, sollten Sie bei der Auswahl dennoch vorsichtig sein. Denn auch bei dieser modernen Art von strategischen Glücksspielen können Fallen auf Sie warten, welche unter anderem Ihr Geld einsperren, oder mit ihm flüchten oder eine Auszahlungsgebühr von 100 % verlangen.

Ebenso gibt es viele Projekte, welche schnell an Dynamik verlieren. Daher sollten Sie einige wichtige Dinge bei der Auswahl der Memecoins beachten, um sich enttäuschende Entwicklungen besser ersparen zu können, auch wenn es nie eine Garantie für etwas gibt.

Auf jeden Fall sollten Sie immer die Finger von Projekten ohne Sicherheitsüberprüfungen lassen, da dies meisten Betrüger sind. Weitere Anhaltspunkte liefern Whitepaper, Social-Media-Aktivität, Community-Anreize, Gemeinschafts-Engagement, Erfahrungen des Entwicklerteams, Liquiditätssperre, Listungen, Partnerschaften und sogar sein Nutzen.

Diese neuen Memecoins sind bei Investoren gerade besonders beliebt

Der Sektor der Memecoins verzeichnet steile Kursanstiege und entwickelt sich kontinuierlich weiter. Die folgenden Coins befinden sich am Anfang, sodass ihre Kurse noch nicht an der Börse in die Höhe getrieben werden konnten. Zudem zeichnen sie sich schon jetzt durch eine hohe Nachfrage aus.

WienerAI

Eine besonders vielversprechende Kombination bietet der KI-Memecoin von WienerAI. Er soll den laut Risikohinweisen 90 % der Trader, welche noch immer Verluste erleiden, endlich mit seinen fortschrittlichen KI-Trading-Tools die Vorteile bieten, welche sie schon lange gesucht und verdient haben. Somit erhalten sie eine bessere Chance im Wettkampf gegen unter anderem Expertenteams der Hedgefonds und ihre KIs mit übermenschlichen Fähigkeiten.

Bereits heute sollen laut Marktbeobachtern bis zu 80 % des Handelsvolumens auf künstlichen Intelligenzen zurückzuführen sein. Damit Privatanleger nicht mehr länger von der Komplexität der fortschrittlichen Algorithmen abgeschreckt und besser profitieren können, entwickelt das Team von WienerAI besonders anfängerfreundliche KI-Trading-Tools, welche dennoch durch die hilfreichen Funktionen entscheidende Vorteile versprechen.

Dogeverse

Bei viele Memecoins handelt es sich nur um flüchtige Erscheinungen. Um möglichst zukunftssicher aufgestellt zu sein, wurde der neue Multichain-Memetoken von Dogeverse auf den sechs populärsten Blockchains gestartet. Zu ihnen gehören schon jetzt Ethereum, Avalanche, Polygon, BNB Smart Chain, Solana und Base. Egal, welche Blockchain sich durchsetzt, Dogeverse ist optimal positioniert und muss keine einseitigen Risiken befürchten.

Ebenso kann der Nutzen für die Tokeninhaber gesteigert werden. Denn diese können dank der hervorragenden Interoperabilität ihr Vermögen über die verschiedenen Blockchain-Ökosysteme verschieben. Somit lässt sich Dogeverse auch wesentlich leichter in eine Vielzahl von anderen dezentralen Anwendungen einbinden. Hinzu kommt die höhere Wertstabilität durch eine feste Tokenanzahl und eine Staking-Rendite von rund 54 %.

Sealana

Der US-Wahlkampf rückt immer näher und mit ihm haben auch die Memecoin-Entwickler und -Investoren ihre Chance für sich entdeckt. Durch die zunehmende Bedeutung der Kryptowährungen für die Politik haben sie zuletzt eine erhöhte Nachfrage verzeichnet. Mit den lockeren und lustigen Memecoins haben sie jedoch nicht mehr viel gemeinsam, weshalb nun der Parodie-Memetoken von Sealana gestartet wurde, der den Sektor wieder etwas auflockert.

Bei ihm handelt es sich um einen patriotischen Seehund, der in dem Keller seiner Mutter haust, um ununterbrochen der Markt der Memecoins zu überwachen. Auf diesem hofft er endlich den nächsten Token mit einer Rendite von über 100.000.000 % zu finden. Deswegen hat er keine Zeit mehr für eine ausgewogene Ernährung oder das Aufräumen seines Zimmers. Helfen Sie nun Sealana mit SOL-Coins zu mästen, damit er Ihnen SEAL-Coins zurückgibt.

