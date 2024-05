Krypto News: Top 5 Memecoins für den schnellen Reichtum?

Einer der schnelllebigsten Kryptosektoren stellen die Memecoins dar. Auf ihm erscheinen teilweise im Sekundentakt neue Investmentchancen, hinter denen sich jedoch nicht selten Betrüger und Rohrkrepierer verstecken. Allerdings gibt für risikoaffine Trader jeden Tag viele neue Chancen, um mit ihnen innerhalb weniger Stunden nur zu einem Millionär zu werden. Welche Coins Ihnen heute die Chance ermöglicht hätten und ob sie noch weiteres Potenzial haben, wird nun im folgenden Beitrag näher analysiert.

Memecoin Pepe V2 (PEPEV2) pumpt heute trotz Risiken bis zu 49.261 %

Den höchsten Tagesgewinn auf der Kryptodaten-Website DEXTools, welche den On-Chain-Handel der unterschiedlichen Blockchains überwacht, hat heute Pepe V2 erzielt. Dieser verzeichnete am heutigen Tage einen beeindruckenden Kursanstieg von 14.836 %.

Mit ihm hätten Sie nur einen Betrag von 6.695 USD investieren müssen, um sich weniger als einen Tag später zu den Millionären zu zählen. Jedoch stieg er heute bereits von 0,000004536 USD auf 0,002239 USD um 49.261 %, sodass bei einem perfekten Timing sogar nur 2.026 USD ausgereicht hätten.

Mit einer Marktkapitalisierung von 715.430 USD besteht noch ein großes Steigerungspotenzial von 140x bis 1.398x und sogar mehr. Allerdings hat Pepe V2 schon mehr als die Hälfte seines Gewinns wieder eingebüßt. Zudem sind das nachlassende Handelsvolumen und das plumpe Imitat ein Hinweis auf ein geringes Potenzial.

Bei Pepe V2 handelt es sich um einen Memecoin, der von Pepe dem Frosch inspiriert wurde, welcher sich auf Rang 3 der Memetoken halten kann. Im Vergleich zum Original ist der Frosch jedoch gelb und soll den Investoren eine zweite Chance bieten, wenn sie Pepe verpasst haben. Jedoch weist er laut Audit von Quick Intel unbekannte Risiken auf.

Jetzt in geprüften Memecoin-Presale investieren!

Memecoin Goku (GOKU) steigt in zwei Tagen um 37.979 %, doch Vorsicht!

Auf dem zweiten Platz der Tagesgewinner von DEXTools befindet sich Goku, der erst zuletzt ein neues Allzeithoch von 0,0005232 USD erreicht hat. Basierend auf seinem initialen Listungspreis von 0,000001374 USD entspricht dies einem Gewinn von 37.979 % für frühe Investoren, die sich die Coins vor oder unmittelbar nach der ersten Listung gesichert haben.

Sofern Sie gestern in Goku 2.626 USD investiert hätten, würden Sie nun Coins im Wert von einer Million USD halten. Zudem ist Goku mit einer Marktkapitalisierung von 526.500 USD noch verhältnismäßig günstig bewertet, sodass er allein bei einer Bewertung von 100 Mio. USD noch um das 200-fache und bei 1 Mrd. USD um das 2000-fache steigen könnte.

Derzeit befindet sich Goku sehr nahe an seinem Allzeithoch. Mittlerweile hat jedoch das Handelsvolumen abgenommen, was ein erster Hinweis auf eine baldige Korrektur sein kann. Bemerkenswert ist das hervorragende Trendmuster ohne große Rücksetzer, was die Rally noch weitergehen lassen könnte. Allerdings sollten Trader auch Goku meiden, da er auf der Blacklist steht und Betrugsrisiken hat.

Inspiriert wurde der Memecoin Goku von dem gleichnamigen Comic-Charakter Son Goku, welches die Hauptfigur der Manga-Serie Dragon Ball ist. Er steht angeblich für grenzenlose Kreativität der Gemeinschaft, wobei er sich durch die Einsichten, Empfehlungen und Beisteuerungen der Community entwickeln soll.

Jetzt in sicherheitsüberprüften Memecoin investieren!

Memecoin Poggers explodiert trotz Warnungen um 16.991 %

Den dritten Platz der Kursgewinner belegt der Memecoin Poggers, welcher sich in dem Sektor der Frosch-Memetoken positioniert. Er explodierte am heutigen Tage von 0,00000001186 auf 0,000002027 USD, dies sind immerhin 16.991 %. Zwar ist es deutlich weniger als bei den anderen beiden, jedoch dennoch eine mehr als attraktive Rendite.

In Poggers hätten Sie zu Beginn 5.851 USD investieren müssen, um nun ein Millionär zu sein. Ein so hoher Kursanstieg würde sicherlich den meisten Investoren gefallen und deren Portfolios je nach prozentualem Investitionsbetrag deutlich aufbessern. Bisher hat er jedoch schon wieder die Hälfte des Wertes verloren und das Interesse lässt auch rapide nach.

Poggers ist ein Memetoken mit einer geringen Marktkapitalisierung von gerade einmal 422.750 USD. Somit sind sein Risiko und Steigerungspotenzial sogar noch größer als bei den anderen beiden Coins. Sollte er eine Bewertung von 100 Mio. USD erzielen, sind dies weitere 237x und bei 1 Mrd. USD sogar 2.366x möglich. Jedoch gibt es laut Audit unbekannte Risiken.

Der Memecoin Poggers ist in Anlehnung an ein Meme entstanden, welcher auf Twitch eine große Beliebtheit erreicht hat. Es handelt sich dabei um Pepe den Frosch, der einen überraschten Gesichtsausdruck macht. Er wird synonym für Aufregung und Feiern verwendet. Seit seiner Einführung am 23. Februar 2013 wurde er von 160.000 Twitch-Kanälen genutzt.

Jetzt in gefragten und geprüften Memecoin investieren!

Dogeverse ermöglicht maximales Explosionspotenzial mit Audit

Die attraktivste Chance für schnelle Gewinne bietet gerade der Memecoin-Presale von Dogeverse. Dieser befindet sich bereits in einem fortgeschrittenem Verkaufsstadium und konnte aufgrund der hohen Nachfrage schon über 15 Mio. USD erzielen. Nur noch bis spätestens 3. Juni haben die Investoren Zeit, um sich die Coins im Vorverkaufsangebot zu sichern, sofern sie nicht vorzeitig ausverkauft wurden.

Das große Interesse an Dogeverse ist vermutlich auf seinen innovativen Ansatz als besonders interoperabler Multichain-Memecoin zurückzuführen. Denn somit kann er die üblichen einseitigen Probleme anderer Memetoken verhindern. Schließlich ist er nicht nur auf einer Blockchain, sondern den führenden sechs vorhanden: Ethereum, Avalanche, Polygon, BNB Smart Chain, Base und Solana.

Dadurch können die Tokeninhaber ihre Assets flexibel zwischen den einzelnen Blockchains verschieben. Ebenso ist Dogeverse auf diese Weise leichter in andere dezentrale Angebote wie DeFi-Dienste für zusätzliche Renditen implementierbar. Hinzu kommt eine höhere Wertstabilität durch eine streng limitierte Tokenanzahl und eine Staking-Rendite von rund 53 %. Zudem wurde er von den Krypto-Sicherheitsspezialisten von Coinsult überprüft.

Im Unterschied zu anderen Memecoin-Presales müssen Investoren keine lange Wartezeit einplanen. Stattdessen findet bereits in Kürze die erste Listung statt, sodass keine Zeit verschwendet werden muss. Zudem startet er in einem hervorragenden bullischen Umfeld. Sollte er den nutzlosen und einseitigen Dogecoin schlagen, entspräche dies einem beeindruckenden Gewinn von 287.255 %.

Jetzt in Dogeverse investieren!

WienerAI

Ein an Beliebtheit gewinnender Memecoin-Presale ist der von WienerAI. Wie der Name schon vermuten lässt, hat sich das Projekt auf den KI-Bereich spezialisiert. Er soll sich für die Trader einsetzen, die laut Risikohinweisen zu 90 % Verluste machen, von institutionellen Investoren als "dumb money" verachtet werden und sich im Wettkampf mit Expertenteams und übermenschlichen KIs behaupten müssen.

Mittlerweile soll 80 % des Volumens der Finanzmärkte auf die Nutzung von künstlichen Intelligenzen zurückführbar sein. Für viele Kleinanleger stellen sie trotz ihres revolutionären Potenzials aufgrund ihrer Komplexität dennoch ein Buch mit sieben Siegeln dar. Dieser Umstand soll sich nun mit den fortschrittlichen KI-Trading-Tools für Anfänger ändern, welche Investoren die Vorteile bescheren sollen, auf die sie schon so lange warten.

Jedoch können die Nutzer nicht nur mit der Plattform eine Rendite erzielen. Ebenfalls zahlt der $WAI-Coin eine bemerkenswerte Staking-Rendite in Höhe von 347 % pro Jahr. Mit dieser können leichter langfristig orientierte Investoren gefunden und deren Kapital gebunden werden. Durch die Verringerung der Umlaufversorgung wird der Kurs tendenziell unterstützt. Eine höhere Sicherheit bietet er dank des Audits von Solid Proof.

WienerAI kombiniert das Kurssteigerungspotenzial und die hohe Viralität der Memecoins mit dem revolutionären Zukunftsmarkt der künstlichen Intelligenzen. Dies verleiht ihm eine überdurchschnittliche Chance, da er sich ähnlich explosiv wie andere Memetoken aus derselben Kategorie sowie die KI-Coins selbst entwickeln könnte. Selbst wenn er den sinnlosen Dogecoin schlägt, wäre ein Kursgewinn von 304.241 % möglich.

Jetzt in WienerAI investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.