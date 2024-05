Dogwifhat vs Bonk: Welcher Solana Meme Coin ist die bessere Wahl?

Dass dieser Krypto-Bullrun anders wird als alles, was es bisher zu sehen gegeben hat, wurde heuer bereits bewiesen. Bitcoin hat zum ersten Mal schon vor dem Halving ein neues Allzeithoch erreicht und die Meme Coin Season, die bisher immer erst am Ende des Zyklus gestartet ist, hat diesmal schon viel früher angefangen. Während es bis letztes Jahr mit Shiba Inu und Dogecoin nur zwei Meme Coins gegeben hat, die mehr als eine Milliarde Dollar wert waren, sind inzwischen mit PEPE, FLOKI, WIF und BONK einige weitere dazu gekommen. Dabei basieren BONK und WIF auf der Solana Blockchain und viele Anleger stellen sich die Frage, welcher der beiden auf Solana das sein wird, was Shiba Inu auf Ethereum ist.

BONK holt wieder auf

BONK war der erste Meme Coin, der auf Solana basiert, und die Milliarden Dollar Marke überschritten hat. Nachdem es schon im Dezember letzten Jahres einen Anstieg auf über eine Milliarde Dollar zu sehen gegeben hat, ging es anschließend auch genauso schnell wieder bergab. Im Meme Coin Hype ist nun aber auch BONK wieder am Weg zu neuen Höhen.

(BONK Kursentwicklung - Quelle: Coinmarketcap)

Das Hoch vom Dezember letzten Jahres wurde inzwischen weit übertroffen, sodass BONK derzeit fast 2,4 Milliarden Dollar wert ist. Während es noch bis vor kurzem immer Dogwifhat (WIF) war, der unter den Top 100 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung die größten Gewinne verbucht hat, ist es nun immer öfter BONK, der unter den Top Movern zu finden ist. Dennoch hat WIF die Nase bisher noch vorn.

Wird WIF überholt?

Dogwifhat (WIF) hat die Milliarden Dollar Marke erst später geknackt als BONK, dafür ist bei WIF mit dem Erreichen dieser Hürde auch schnell ein Hype ausgebrochen, der den Meme Coin noch weiter explodieren lassen hat. In der Spitze ist der Wert des Hundes mit der Mütze auf fast 5 Milliarden Dollar gestiegen. Zuletzt ist der Hype aber abgeflacht, sodass WIF inzwischen noch knapp 3 Milliarden Dollar wert ist und damit schon bald von BONK überholt werden könnte.

(Dogwifhat Kursentwicklung - Quelle: Coinmarketcap)

Die beiden Meme Coins wechseln sich ohne ersichtlichen Grund ab. Es ist nicht etwa so, dass es in einem Ökosystem bullishe Nachrichten gibt, während das andere stillsteht, sodass nur schwer vorherzusagen ist, welcher der beiden Coins die bessere Wahl sein könnte. Für Anleger, die sich über die Risiken von Meme Coins bewusst sind, könnte es sich wohl lohnen, beide Token im Portfolio zu halten, da nicht auszuschließen ist, dass sich der Wert auch auf dem aktuell hohen Niveau nochmal vervielfachen wird.

Die ganz großen Gewinne sollten sich Investoren hier aber nicht mehr erwarten, da die Renditen von zehntausenden Prozent hier schon früher erzielt wurden, als die Coins noch niedriger bewertet waren. Das ist auch der Grund, warum immer mehr Anleger auf den neuen Sealana ($SEAL) setzen, der der nächste Meme Coin sein könnte, der auf Solana durch die Decke geht.

Jetzt mehr über Sealana erfahren.

Geht nach BONK und WIF Sealana durch die Decke?

Während BONK und WIF bereits Milliarden Dollar Bewertungen erreicht haben und damit vor allem denjenigen extrem hohe Renditen eingebracht haben, die vor dieser Kursexplosion investiert haben, steht Sealana ($SEAL) noch ganz am Anfang. Hier haben Anleger noch die Möglichkeit, im Initial Coin Offering (ICO) zu investieren. Wer den Markt beobachtet weiß, dass es nach einem erfolgreichen ICO oft zu einem Kursanstieg von tausenden Prozent innerhalb kürzester Zeit kommen kann. Book of Meme (BOME) ist nach dem ICO innerhalb von zwei Tagen um mehr als 30.000 % gestiegen und derzeit deutet auch bei Sealana ($SEAL) alles auf eine Kursexplosion nach dem Launch hin.

($SEAL Initial Coin Offering - Quelle: Sealana Website)

Im ICO haben Anleger die Möglichkeit, die $SEAL Token noch vor dem Listing an den Kryptobörsen zum Fixpreis zu kaufen, während der Kurs nach dem Handelsstart an den Börsen durch Angebot und Nachfrage bestimmt wird und schnell um ein Vielfaches steigen kann. Die Tatsache, dass schon nach kurzer Zeit im Presale fast 3 Millionen Dollar umgesetzt wurden, führt Analysten zu der Annahme, dass $SEAL der nächste große Meme Coin auf Solana sein könnte, der das Potenzial hat, um tausende Prozent zu steigen. Wer am Vorverkauf teilnehmen möchte, kann SOL an die auf der Website angegebene Adresse senden, oder das Widget nutzen, um $SEAL mit SOL, ETH oder BNB zu kaufen. Die $SEAL-Token erhält man dafür beim Launch nach Abschluss des Presales per Airdrop.

Jetzt $SEAL kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.