Dogwifhat vs. Dogeverse: Welchen Meme-Coin jetzt kaufen?

In den letzten 24 Stunden erleben wir im breiten Kryptomarkt eine leichte Erholung. Besonders starkes Momentum sehen wir jedoch bei dogwifhat (WIF). Denn der Meme-Coin steigt um rund 10 Prozent und ist damit einer der stärksten Top 100 Coins. Zugleich kann kein anderer Meme-Coin im hochkapitalisierten Marktsegment WIF in dieser Zeit das Wasser reichen, obgleich auch Dogecoin Momentum aufbaut und um 6 Prozent steigt. Krypto-Memes sind wieder beliebt, insbesondere die Hunde-Coins.

Während Dogwifhat also erneut in die Top 40 vorstößt und eine Marktkapitalisierung von über 3 Milliarden US-Dollar aufweist, könnte Dogeverse der nächste heiße Meme-Coin im Jahr 2024 sein. Denn der Presale nähert sich unweigerlich dem Ende. Der Timer auf der offiziellen Website lässt erahnen, dass in gut einer Woche der Vorverkauf endet. Dabei möchte Dogeverse nach eigener Aussage der "erste Multichain Doge-Meme-Coin der Welt" sein. Dass dieser Ansatz Interesse weckt, zeigt die Dynamik im Presale. Hier konnte Dogeverse weit über 15 Millionen US-Dollar einsammeln. Es gibt somit einige Argumente, sich jetzt näher mit der Dogwifhat Alternative zu beschäftigen.

Dogwifhat springt an: Nächste Rallye für WIF?

Nachdem der Ethereum-ETF das Sentiment im breiten Markt verbesserte, konsolidieren viele Kryptowährungen. Nicht so Dogwifhat - denn der Meme-Coin konnte in den letzten 24 Stunden um rund 10 Prozent zulegen, sodass sich die Wochengewinne damit auf 20 Prozent summieren. Mittlerweile gibt es bei Dogwifhat (WIF) eine Performance von rund 2000 Prozent im laufenden Jahr. WIF geht weiter viral und weist zugleich eine Bewertung von über 3 Milliarden US-Dollar auf, was Dogwifhat nach Dogecoin, Shiba Inu und Pepe Coin zum viertwertvollsten Meme-Coin in der Krypto-Welt macht.

Aktuell verharrt der WIF Kurs an einem wichtigen Widerstand. Sollte dieser in den nächsten Tagen mit Stärke überwunden werden, dürfte das Verlaufshoch von Anfang Mai erneut anvisiert werden.

Weiterhin geht Dogwifhat viral - neben einem risikoaffinen marktbreiten Sentiment, Momentum bei Meme-Coins und technischen Signalen braucht es hier auch nicht viel mehr, um die nächste Aufwärtsbewegung einzuleiten.

The "DogWifHat ETF" Clip In This Beauty Of A Video Is Hittin A Little Different Today



Believe In Something$WIF pic.twitter.com/b3aaDSG0A7 - achilles.sol (@Crypto_Achilles) May 23, 2024

Schließlich ist genau dies an Meme-Coins attraktiv. Denn diese sind Vehikel für Spekulation und wollen auch gar nichts anderes sein - gänzlich ohne Nutzen hat dies für viele Early-Adopters in WIF gereicht.

Dogeverse geht viral: Letzte Chance beim neuen Meme-Coin!

Dennoch steigt die Downside natürlich bei einer Marktkapitalisierung von mehreren Milliarden US-Dollar. Hier könnte der Blick auf neue Coins und kleinere Alternativen spannend sein.

Dogeverse zeigt derzeit ein starkes Momentum mit einer attraktiven Bewertung, da sich der neue Meme-Coin noch in einer frühen Phase des Zyklus befindet. Mit verlockenden Staking-Rewards von über 50 Prozent APY im Presale bietet Dogeverse nicht nur die Aussicht auf passives Einkommen, sondern hat auch Wertsteigerungspotenzial. Denn das innovative Projekt nutzt den Multichain-Trend, um eine breite und diversifizierte Anlegerbasis anzusprechen, was bei Meme-Coins ein einzigartiges Merkmal darstellt.

Letzte Chance - hier zum Dogeverse Presale

Durch die Integration von Plattformen wie Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon, Solana, Base und Avalanche erhöht Dogeverse seine Zugänglichkeit und fördert umfangreichere Handelsaktivitäten. Der Multichain-Ansatz ermöglicht es dem Coin, Kapital aus verschiedenen Blockchain-Ökosystemen zu schöpfen und seine Liquidität zu maximieren. Dieser Ansatz erweitert die Reichweite von Dogeverse erheblich, spricht eine breitere Nutzerbasis an und steigert die Attraktivität und das Wachstumspotenzial.

Die Resonanz der Investoren zeigt sich deutlich in den über 15 Millionen US-Dollar, die Dogeverse im Presale gesammelt hat. Mit mehr als 20.000 Followern auf X (ehemals Twitter) und rund eine Woche bis zum Ende des Presales wirkt der neue Meme-Coin bullisch. Das Projekt hat nicht nur virales Potenzial, sondern könnte auch langfristig erfolgreich sein. Der Multichain-Ansatz, die attraktiven Staking-Renditen und die engagierte Community machen Dogeverse zu einer heißen Wahl im Meme-Coin-Markt.

Dogeverse setzt auf eine vielversprechende Kombination aus technischer Innovation und starker Community-Unterstützung. Frühe Anleger könnten von dem starken Wachstumspotenzial und den attraktiven Staking-Belohnungen profitieren. Da die Preisbildung bald in den öffentlichen Handel übergeht, könnte ein Kauf von DOGEVERSE zum aktuellen fixen Preis besonders attraktiv sein. Denn in rund einer Woche endet der Vorverkauf und der öffentliche Handel startet für Dogeverse. Nicht wenige Anleger bereuen es heute, nicht damals schon in Dogwifhat investiert zu haben.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.