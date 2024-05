Osnabrück (ots) -Robin Schulz ist einer der erfolgreichsten deutschen Künstler, legt seit Jahren als DJ auf der ganzen Welt auf. Doch der 37-Jährige hat noch immer künstlerische Träume: "Musikalisch wäre Pink eine Künstlerin, mit der ich gerne einen Song machen würde", verriet er im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Schulz gewann in seiner Karriere vier Mal den Echo Pop und war 2015 für seinen Remix des Songs "Waves" von Mr. Probz für einen Grammy nominiert. Zudem hat er mehr als 800 internationale Gold-, Platin- und Diamant-Auszeichnungen eingeheimst.Lampenfieber kennt aber auch ein Routinier wie Schulz noch. "Wenn man nicht mehr aufgeregt ist, sollte man den Künstlerjob an den Nagel hängen", findet der 37-Jährige. "Man geht auf die Bühne und öffnet sich einer Menge an Menschen, ohne zu wissen, wie man von ihnen empfangen wird. Da sollte man immer aufgeregt sein."In seine Heimatstadt Osnabrück kehrt Schulz nach langer Zeit für einen Auftritt am 9. August beim Schlossgarten Open Air zurück. "Nach all den internationalen Auftritten und dem Erfolg meiner weltweiten Karriere war es mir ein Herzenswunsch, auch meine Wurzeln nicht zu vergessen", erklärt er gegenüber der NOZ. "Es bedeutet mir sehr viel, zurückzukehren und meine Musik mit denen zu teilen, die mich von Anfang an unterstützt haben." Mit ihm auf der Bühne in Osnabrück wird unter anderem Francesco Yates stehen - "der Sänger von meinem größten Hit 'Sugar'".Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5787013