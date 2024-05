Eines der größten britischen Mikrochipwerke steht möglicherweise vor dem Aus, nachdem ein bedeutender Kunde, ein großer Anbieter von Unterhaltungselektronik, beschlossen hat, die Lieferaufträge für ein Komponentenstück, das in den Gesichtserkennungssystemen des beliebten Smartphones zum Einsatz kommt, einzustellen. In einem Bericht des US-Halbleiterunternehmens, das über eine Produktionsstätte von 310.000 Quadratfuß in County Durham verfügt, kam ans Licht, dass durch den Verlust des Hauptkunden nun die Zukunft der Fabrik auf der Kippe steht. Das Werk hatte anscheinend Komponenten gefertigt, die in den Gesichtserkennungsfunktionen des Smartphones des Unternehmens verwendet werden. Doch aufgrund bevorstehender Änderungen am nächsten Modell des bekannten Smartphones beendete in den USA ansässige Elektronikriese überraschend die Bestellungen. Die britische Niederlassung gab bekannt, [...]

