Frankfurt (pta/26.05.2024/08:30) - Die USA leiten die nächste Runde im Handelskrieg mit China ein. So hat die Regierung Biden diverse Zölle auf Produkte aus dem Reich der Mitte eingeführt bzw. deutlich erhöhte. So steigt der Zoll auf Elektroautos von 25 auf 100 Prozent. Auf Computerchips und Solarzellen werden nun 50 Prozent draufgeschlagen und für Hafenkräne sowie diverse Medizinprodukte sind es 25 Prozent.

Doch das dürfte erst der Anfang sein. Denn die Regierung Biden hat bereits weitere Zölle angekündigt. Dahinter steckt viel Wahlkampf, denn im November wird in den USA ein neuer Präsident gewählt. Dennoch dürfte sich der Handelskrieg noch weiter fortsetzen. An den Märkten wird schon über den Gegenschlag Chinas diskutiert. So hat das Land vor allem im Rohstoffbereich eine starke Position, die die US-Amerikaner treffen könnte.

Dazu zählen Seltenerdmetalle, die zum Großteil in China produziert werden. Hierfür hatte Beijing bereits enge Ausfuhrkontrollen eingeführt, bisher aber keine Maßnahmen in Richtung Washington ergriffen. Daneben produzieren Russland und China zusammen rund 78 Prozent des weltweiten Vanadiums. Auch deshalb haben die USA und die Europäische Union Vanadium auf ihre Liste an "kritischen Metallen" gesetzt. Vanadium kommt vor allem in der Stahlindustrie, aber auch bei Leichtbauflugzeugen oder Energiespeichern wie Vanadium Redox-Flow Batterien zum Einsatz. Mögliche Maßnahmen in diese Richtung dürften die Preise dieser Rohstoffe weiter antreiben.

Vanadium Resources: Haupttreiber Stahl- und Energiespeichernachfrage

Das australische Unternehmen entwickelt das Weltklasse-Vanadium-Vorkommen Steelpoortdrift in Südafrika. Es gilt als eines der größten und hochgradigsten Vanadium-Vorkommen der Welt. Jüngst konnte Vanadium Resources drei Absichtserklärungen zur Lieferung des Materials an Endverbraucher abschließen, worunter auch Gruppen aus dem Bereich der Vanadium Redox-Flow Batterien sind. All diese Vereinbarungen wurden innerhalb eines Kalendermonats abgewickelt, was die starke Nachfrage nach Vanadium aus China deutlich macht. Außerhalb Chinas befindet sich Vanadium Resources zudem in Verhandlungen mit potenziellen Offtake-Partnern aus Japan, Südkorea sowie europäischen Händlern und Abnehmern. Neben diesen Erfolgen beeindrucken auch die Finanzdaten des Projekts. Der Net Present Value (NPV) von Steelpoortdrift kommt laut der Machbarkeitsstudie (Definitive Feasibility Study, DFS) auf 1,212 Mrd. US-Dollar. Das ist ein Vielfaches der aktuellen Börsenbewertung von Vanadium Resources, die derzeit bei etwa 30 Mio. australischen Dollar liegt. Dem steht ein möglicher Minenbetrieb über mindestens 25 Jahre mit einem jährlichen Free Cashflow von 152 Mio. US-Dollar gegenüber. Die Ressource auf Steelpoortdrift ist so groß, dass sie zu den geplanten Abbauraten über 180 Jahre abgebaut werden kann. Anleger können sich hier positionieren, um langfristig von einem boomenden Vanadium-Markt zu profitieren. Haupttreiber des Marktes ist neben Stahl vor allem die Nachfrage nach Energiespeichern auf Basis der Vanadium Redox-Flow Batterietechnologie.

Lynas Rare Earth: Produziert Seltenerdmetallen außerhalb Chinas

Lynas Rare Earth stammt ebenfalls aus Australien und hat inzwischen einen Börsenwert von umgerechnet rund 3,9 Mrd. Euro. Lynas ist der einzige Produzent von Seltenerdmetallen außerhalb Chinas. Schon 2022, als die Chinesen die Ausfuhrkontrollen für diese High Tech-Rohstoffe ankündigte, konnte die Aktie von Lynas deutlich zulegen. Dementsprechend sollte das Unternehmen von möglichen Ausfuhrbeschränkungen für die USA profitieren, da ihr Material dann noch wertvoller wird.

Glencore:

Das in der Schweiz beheimatete Unternehmen ist das größte integrierte Rohstoffunternehmen der Welt. An der Börse wird Glencore mit umgerechnet etwa 70 Mrd. Euro bewertet. Geopolitische Spannungen zwischen den beiden größten Rohstoff-Verbrauchern sollten Glencore in die Karten spielen. Denn die Firma wurde einst als reines Rohstoff-Handelshaus gegründet und dürfte von höheren Preisen im Rohstoffhandel direkt durch höhere Margen profitieren. Glencore betreibt daneben inzwischen eine ganze Reihe von Minen. Eine dominante Position hat das Unternehmen bei Kobalt. Im Kongo betreibt Glencore die größte Kobalt-Mine der Welt.

Rohstoffaktien sollten im aktuellen Umfeld mit steigenden Rohstoffpreisen und dem Handelskrieg zwischen den USA und China direkt profitieren können. Zusätzlich bietet sich für Anleger die Möglichkeit, durch ein Investment in entsprechende Aktien an Knappheiten zu partizipieren. Aufgrund der niedrigen Preise in den 2010er Jahren wurde mehr als 15 Jahre lang in den meisten Rohstoffen zu wenig in neue Vorkommen investiert. Bestes Beispiel ist hier Kupfer, dass jüngst in US-Dollar ein neues Allzeithoch erklomm. In den vergangenen zehn Jahren wurden nur zwei neue, große Kupfervorkommen entdeckt. Ähnlich sieht es bei vielen Spezialmetallen wie Vanadium oder Kobalt oder auch anderen Industriemetallen aus.

Vanadium Resources ISIN: AU0000053522 WKN: A2PPPU https://vr8.global/ Land: Australien / Südafrika

