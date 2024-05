Nemetschek katapultierte sich in dieser Woche regelrecht aus dem Sattel. Denn im Vergleich zum Niveau der Vorwoche notiert der Kurs heute 4,79 Prozent höher. An fünf der fünf Sitzungen verabschiedete sich die Aktie mit Kursanstiegen aus dem Handel. Der Mittwoch tat mit einem Plus von 3,04 Prozent ganz besonders gut. Die Bären haben die Bullen also in die Ecke gedrängt - können die sich aus der Umklammerung lösen? Die dunklen Wolken haben sich angesichts ...

