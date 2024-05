Nachdem der DAX am vergangenen Freitag wichtige Unterstützungen getestet hat und letztlich mit einem kleinen Plus aus dem Handel gegangen ist, dürfte sich die aktuelle Korrekturbewegung in der kommenden Woche fortsetzen. Die Hängepartie wird dabei von folgenden Faktoren beeinflusst. Der Wochenausblick.Die Seitwärtsrange zwischen 18.600 und 18.900 Punkten, die der DAX 14 Tage lang nicht verlassen hatte, wurde am Freitag zeitweise nach unten durchbrochen. Konkret fiel das Börsenbarometer in den ersten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...