DJ US-Gewerkschaft UAW erhebt Einspruch gegen Abstimmung in Mercedes-Werk in Alabama

Von Ben Glickman

FRANKFURT (Dow Jones)--Die US-Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) hat Einspruch gegen eine gescheiterte Gewerkschaftswahl in einem Mercedes-Benz-Werk in Alabama eingelegt. Sie drängt auf eine erneute Abstimmung und behauptet, der Automobilhersteller habe sich in die Wahl eingemischt. Die UAW reichte die Einwände am Freitag beim National Labor Relations Board (NLRB) ein, das für die Überwachung von Gewerkschaftswahlen zuständig ist. Die NLRB teilte mit, dass ihr regionales Büro auch sechs Anklagen wegen unlauterer Arbeitspraktiken untersuche, die die UAW seit März gegen Mercedes-Benz erhoben habe.

In den Beschwerden behauptet die UAW, Mercedes-Benz habe Mitarbeiter diszipliniert, weil sie am Arbeitsplatz über Gewerkschaftsarbeit diskutiert hätten, die Verteilung von Gewerkschaftsmaterial verboten und die Mitarbeiter überwacht, so die NLRB. Mercedes-Benz hat nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme reagiert.

Die meisten Beschäftigten des Werks in Alabama, die ihre Stimme abgaben, stimmten vergangene Woche gegen einen Gewerkschaftsbeitritt, so die NLRB. Die Abstimmung bedeutete einen Rückschlag für die Gewerkschaft, die nach ihren Verträgen mit großen Automobilherstellern im vergangenen Jahr darauf gedrängt hat, sich bei ausländischen Automobilherstellern im Süden zu organisieren.

Der für die Wahl zuständige NLRB-Regionaldirektor wird die Beschwerden der UAW prüfen und könnte nach einer Anhörung eine Neuwahl anordnen, falls die Einwände als gültig erachtet werden. Die UAW behauptet außerdem, dass das Unternehmen Gewerkschaftsanhänger entlassen und Erklärungen abgegeben habe, die eine gewerkschaftliche Tätigkeit als sinnlos erscheinen ließen, so die NLRB.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 26, 2024 03:07 ET (07:07 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.