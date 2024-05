Der DAX notiert noch in der Nähe seines Allzeithochs. Die Dynamik lässt aber nach und das mag für einige Marktteilnehmer neu sein, die Verkäufer zeigen sich nämlich. Am Donnerstag ging es klar abwärts, nachdem wieder einmal Zinssenkungsfantasien nachließen. Ein Aufwärtstrend wurde dabei gebrochen. Am Freitag kam es zunächst zu einem starken Reversal. Noch haben die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...