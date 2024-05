DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Luxus- und Genusskonsum: LVMH, Royal Caribbean Group, TerrAscend

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt (pta/26.05.2024/10:00) - In den vergangenen Jahrzehnten hat der globale Wohlstand trotz einer steigenden Weltbevölkerung und diverser Wirtschaftskrisen signifikant zugenommen. Die weltweiten Kaufkraftgewinne spiegeln sich in einem veränderten Konsumverhalten wider. Neue, riesige Märkte sind entstanden und bescheren den Anbietern, die darin tätig sind, hohe Profite. An der Börse liegt der Markt für Luxus- und Genussgüter voll im Trend. Der Sektor gilt als antizyklisch und margenstark. Um durchschnittlich 8,6 Prozent pro Jahr legte der S&P Global Luxury Index in den vergangenen fünf Jahren zu. Zu den bekanntesten Player in den Bereichen des Luxus- und Freizeitkonsums gehören große Konzerne wie LMVH oder die Kreuzfahrtgesellschaft Royal Caribbean Group. Ein in Deutschland weniger bekanntes, aber nicht minder interessantes Unternehmen ist der Cannabis-Anbieter TerrAscend.

LVMH: Weltmarktführer im Luxussegment

Der französische LVMH-Konzern produziert und vertreibt Konsum- und Luxusgüter wie hochwertige Lederwaren, Schmuck und Modeartikel. Zudem hat das Unternehmen auch ein markenstarkes Sortiment an Champagnern, Weinen, Cognac, Parfümen und Kosmetika im Sortiment. Insgesamt umfasst der Konzern über 70 Luxusmarken, darunter so bekannte Labels wie Louis Vuitton, Christian Dior, Bulgari und Moët. Nach einem verhaltenen ersten Quartal 2024 mit einem Umsatzwachstum von 3 Prozent erwarten die Analysten der DZ Bank eine starke zweite Jahreshälfte. "LVMH sollte mit seinem starken Markenportfolio weiter von einer hohen Nachfrage profitieren", heißt es in einem Report vom 17. April 2024. Positiv gewertet wird insbesondere der Nachfrageanstieg der chinesischen Touristen, die eine wichtige Kundengruppe darstellen würden. Basierend auf der aktuellen Schätzung erhöht die DZ Bank das Kursziel der Aktie von 880 auf 930 Euro und bestätigt das Anlageurteil "Kaufen" (Kurs am 21.Mai 2024: 779,10 Euro).

Royal Caribbean Group: Kreuzfahrten sind wieder "In"

Die Royal Caribbean Group ist eines der führenden Kreuzfahrtunternehmen der Welt und verfügt über eine Flotte von 65 Schiffen, die mehr als 1.000 Ziele auf der ganzen Welt ansteuern. Von den Umsatzausfällen infolge der Covid-19-Pandemie hat sich die Aktie gut erholt und seit Anfang 2021 mehr als 74 Prozent hinzugewonnen. Im zurückliegenden Geschäftsjahr hat das Unternehmen den Umsatz um 57 Prozent auf 13,9 Milliarden US-Dollar gesteigert. Das operative Ergebnis belief sich auf 2,9 Milliarden US-Dollar. Im laufenden Geschäftsjahr sind aufgrund der hohen Buchungszahlen weitere Zugewinne zu erwarten. Zacks Investment Research sieht in der Aktie von Royal Caribbean eine gute Wahl für Anleger.

TerrAscend: Cannabis-Unternehmen mit attraktivem Kurspotenzial

TerrAscend gehört zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen am boomenden nordamerikanischen Cannabis-Markt. Der Anbieter von Cannabis-Produkten für den privaten und medizinischen Gebrauch hat im vergangenen Jahr den Umsatz um 28 Prozent auf 317,3 Millionen US-Dollar gesteigert. "Wir haben im Jahr 2023 in praktisch allen Bereichen unseres Geschäfts erhebliche Fortschritte gemacht, einschließlich einer deutlichen Verbesserung unserer operativen Ergebnisspannen, einer Restrukturierung unserer Bilanz, einer wesentlichen Senkung unserer Zinsaufwendungen und eines positiven freien Cashflows", sagt Jason Wild, Executive Chairman bei TerrAscend. Gegründet wurde TerrAscend im Jahr 2017. Seither hat das Unternehmen kontinuierlich seine Marktstellung in den USA ausgebaut und ist mittlerweile in fünf kaufkraftstarken US-Bundesstaaten aktiv: Pennsylvania, New Jersey, Maryland und Michigan im Nordosten der USA sowie in Kalifornien an der Westküste. Hinsichtlich der weiteren Geschäftsentwicklung zeigt sich TerrAscend optimistisch: "Im Jahr 2024 geht es um Expansion, indem wir das aktuelle Umfeld nutzen und in attraktive Bundesstaaten zu positiven Bedingungen eintreten", sagt CEO Jason Wild. Für CG Capital Markets verfügt die an der Börse Toronto (TSX: TSND) gelistete und auch in Deutschland gehandelte Aktie noch über signifikantes Potenzial für Kursgewinne.

Luxusaktien im Paket: Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF

Das Anlageziel des Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF besteht in einer möglichst genauen Nachbildung der Wertentwicklung des S&P Global Luxury Index. Der ETF ermöglicht durch eine einzige Transaktion ein Engagement in rund 80 der wichtigsten Aktien aus dem Luxussektor. Zu den drei größten Positionen im ETF zählen Hermes International (9,9 Prozent), Richemont (7,8 Prozent) und LMVH (7,7 Prozent).

----------

Möchten Sie regelmäßig zu Nebenwerten informiert werden? Dann lassen Sie sich auf unseren Nebenwerte-Verteiler eintrage. Einfach eine Email an Eva Reuter e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Stichwort "Nebenwerte".

TerrAscend ISIN: CA88105E1088 https://terrascend.com/ Land: Kanada

Disclaimer/Risikohinweis Interessenkonflikte: Mit TerrAscend existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von TerrAscend. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von TerrAscend können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von TerrAscend können auf der Seite: https://terrascend.com/ entnommen werden.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung TerrAscend vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen Small- & MicroCap Investment via Dr. Reuter Investor Relations Dr. Eva Reuter Friedrich Ebert Anlage 35-37 60327 Frankfurt +49 (0) 69 1532 5857 www.dr-reuter.eu ( http://www.dr-reuter.eu/ ) Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

(Ende)

Aussender: Small- & MicroCap Investment Adresse: Friedrich-Ebert-Anlage 35, 60327 Frankfurt Land: Deutschland Ansprechpartner: Eva-Maria Reuter Tel.: +49 251 9801560 E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu Website: www.dr-reuter.eu

ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: -

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 26, 2024 04:00 ET (08:00 GMT)