© Foto: Craig Ruttle/FR61802 AP/dpa



Schlechte Nachrichten für die US-Wirtschaft in den nächsten sechs bis zwölf Monaten könnten eine wirklich gute Nachricht für die Renditen am Anleihemarkt sein.Die Wirtschaftslage in den USA könnte sich in den nächsten Monaten verschlechtern, doch für den Anleihemarkt hätte dies unter Umständen überaus positive Auswirkungen. Analysten spekulieren, dass Anleihen, die zu den derzeitigen Renditen ausgegeben werden, an Wert gewinnen könnten, falls die US-Notenbank (Fed) die Zinsen im nächsten Jahr stärker als erwartet senkt. Neil Sutherland, Portfolio-Manager des Hartford Schroders Core Fixed Income Fund, erwartet in diesem Jahr ein oder zwei Zinssenkungen. "Für das nächste Jahr könnte jedoch …