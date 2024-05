Wenn es um technische Entwicklungen geht, sahen sich wohl die wenigsten Kreativen der Gefahr ausgesetzt, dass ihre Arbeit automatisiert werden könnte. Mittlerweile formulieren KI Texte, entwerfen Bilder oder schreiben Songs. Ist die Branche nun gefährdet? Die Kreativbranche fühlt sich von KI bedroht. Auch in den Hollywood-Streiks spielte KI eine wichtige Rolle. Schauspieler:innen, Autor:innen und auch Videograf:innen sind betroffen - also so gut ...

