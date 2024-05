Wochenausblick - Mit voller Fahrt zur Wochenmitte

Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Für die kommende Woche lautet die Devise volle Konzentration auf die Wochenmitte, denn einige US-Unternehmen veröffentlichen ihre Quartalszahlen. Zusätzlich stehen noch spannende Konjunkturdaten in Deutschland aus. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Nachdem in der letzten Woche die Berichtssaison ihren Höhepunkt mit den am Mittwochabend veröffentlichten NVIDIA-Zahlen erreichte, neigt sich die Zeit der Quartalszahlenneuigkeiten nun dem Ende zu. Daher bleibt der Montag unternehmensseitig auch eher ruhig. Ausschließlich die Strauss Group und das österreichische Immobilienunternehmen Immofinanz vermelden ihre Zahlen für das erste Quartal. Konjunkturell stehen die spannenden Ergebnisse des ifo Geschäftsklimaindex aus. Der ifo Geschäftsklimaindex basiert auf monatlichen Meldungen in denen Unternehmen ihre gegenwärtige Geschäftslage beurteilen und die Erwartungen der nächsten sechs Monate prognostizieren.



Dienstag:



Der Dienstag verspricht keine konjunkturellen News und ebenso wenige Nachrichten auf der Unternehmensseite. Quartalszahlen veröffentlichen die Schweizer Holdinggesellschaft für elektrische Messtechnik LEM sowie der Onlineshoppinganbieter für die eigenen vier Wände Home24.



Besonders interessant für Sie könnte unser Live-Webinar am Dienstagabend um 18:00 Uhr sein. In der Veranstaltung "Daily Trading Live mit Jörg Scherer" bringt Ihnen unser charttechnischer Analyst Jörg Scherer die Welt der technischen Analyse näher.









Mittwoch:



Zur Wochenmitte nehmen die Nachrichten an Fahrt auf. Am kommenden Mittwoch schauen Anleger und Investoren in Richtung USA auf den Vorreiter in puncto cloudbasierter CRM-Lösungen Salesforce und dem Computerhersteller HP. Weitere Quartalszahlen liefern die Beteiligungsgesellschaft Pershing Square, der Händler und Zulieferer für elektronische Bauelemente Fortec Elektronik und die Bank of Montreal. Im Hinblick auf die Konjunkturdaten stehen wichtige Zahlen in Deutschland an, denn das Statistische Bundesamt veröffentlicht den monatlichen Verbraucherpreisindex. Dieser ist ein Maß für die Bewegungen der Verkaufspreise für einen repräsentativen Warenkorb von Gütern und Dienstleistungen und gilt als ein wichtiger Indikator, um die Inflation und Veränderung im Kaufverhalten zu messen. Eine weitere interessante Größe, auf die Anleger ein Auge werfen sollten, ist der harmonisierte Verbraucherpreisindex, welcher von dem EZB-Rat der EU verwendet wird, um die Preisstabilität der Eurozone als Ganzes quantitativ zu bewerten.

















Donnerstag:



Trotz des Feiertages am Donnerstag erreicht die kommende Woche ihren Höhepunkt, denn unternehmensseitig veröffentlichen einige US-Titel ihre Quartalszahlen. Es folgen Ergebnisse des führenden Anbieters von Halbleitern für die Breitband-Kommunikation Marvell Technology, dem US-Unternehmen NetApp, welches Datenmanagement und Speicherlösungen anbietet, der führender Online-Händler für Neu- und Gebrauchtwagen, die Auto Trader Group sowie der Börsenneuling Birkenstock und der Computerhersteller Dell Technologies. Konjunkturnachrichten knüpfen nahtlos an den Mittwoch an, denn in den USA steht das annualisierte Bruttoinlandsprodukt (BIP) USA aus und auch die Schweiz veröffentlicht erste Quartalsergebnis für das BIP.



















Freitag:



Da sich die Berichtsaison dem Ende zuneigt, bleibt der Freitag auf Seite der Unternehmen eher verhalten. Zum Abschluss dieser Handelswoche veröffentlichen die Vita 34 AG, welche für die Gewinnung und Langzeitkonservierung von Stammzellen bekannt ist, sowie Frontline plc., als Transporteur von Erdöl auf hoher See die ersten Ergebnisse des Jahres 2024. Konjunkturell wird es zum Wochenende noch einmal in Deutschland spannend, denn es werden die Einzelhandelsumsätze veröffentlicht. Zusätzlich werden die Zahlen der Verbraucherpreise für die Euro-Zone bekannt gegeben und der PCE Preisindex in den USA steht aus. Der PCE-Index gibt Aufschluss über Änderungen der Waren- und Dienstleistungspreise, wodurch die Ergebnisse als ein wichtiger Inflationsindikator gesehen werden können.







Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.







