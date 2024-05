Düsseldorf (ots) -Am Freitag, den 24. Mai 2024 wurde im Kölner Calzedonia Store auf der Schildergasse ausgiebig gefeiert. Anlass war der Launch der neuen "Germany's Next Topmodel" Kampagne mit den GNTM-Kandidatinnen Xenia und Kadidja, die gemeinsam mit Rebecca Mir die aktuellen Beachwear-Styles des italienischen Labels präsentieren.Die neue Calzedonia Kampagne ist seit dem 17. Mai deutschlandweit zu sehen. Am Freitag waren nun alle drei Testimonials im Kölner Calzedonia Store anwesend. Gemeinsam mit anderen GNTM-Teilnehmerinnen wie Lea, Jana und Lydwine feierten sie ausgelassen und standen zahlreichen Pressevertretern gut gelaunt für Fotos und Interviews zur Verfügung. Bei einem anschließenden Meet & Greet konnten auch die vielen angereisten Fans den Dreien die Hand schütteln und ein Selfie mit ihnen ergattern.Zu entdecken gab es vor Ort natürlich die vielfältigen Beachwear-Styles von Calzedonia, außerdem besondere Shopping Angebote und Eiskaffee von Emmi Caffé Latte. Außerdem durften sich die Gäste über eine kostenlose Maniküre von Essie, personalisierte Armbänder von My Jewellery und einen Foto Spot freuen, an dem sich die schönsten Erinnerungen des Tages festhalten ließen.Pressekontakt:JuLi PR & ConsultingKaiserswerther Str.13240474 Düsseldorfinfo@juli-pr.comwww.juli-pr.com0176-70646206Original-Content von: CALZEDONIA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137004/5787199