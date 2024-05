62-Prozent-Chance: Pepe Coin explodiert auf ungeahnte Höhen

Derzeit ist vor allem der Meme-Coin-Markt fast durchweg im roten Bereich anzutreffen - zumindest bei einem Blick auf die vergangenen 24 Stunden. Denn mit Ausnahme von Dogecoin (DOGE) mussten sich alle großen Meme-Coin-Varianten mitunter starken Kurskorrekturen stellen. Wesentlich bullischer zeigte sich diese Sparte des Krypto-Markts allerdings beim Blick auf der vergangenen Woche, denn hier sind durchweg signifikante Kursgewinne verzeichnet worden.

Allen voran zeigt sich der Pepe Coin, der aktuell mit einer Marktkapitalisierung von über 6,3 Milliarden US-Dollar auf dem dritten Platz des Meme-Coin-Rankings hinter Dogecoin und Shiba Inu (SHIB) liegt, mit einer äußerst erfolgreichen Woche.

Pepe Coin mit anhaltendem Positiv-Trend

Die letzten Wochen waren für viele Kryptowährungen eher von Stagnation geprägt, denn nachdem bereits Ende April das Bitcoin-Halving stattgefunden hatte, hatten viele Anleger zunächst auf einen sofortigen und signifikanten Start des Bullenmarkts gehofft. Dieser war allerdings ausgeblieben, was für eine gewisse Unsicherheit am Markt sorgte. Trotz dieses eher zurückhaltenden Verhaltens der Anleger konnte jedoch der Pepe Coin weiterhin stetige Kursgewinne verzeichnen.

So liegt der Meme-Token im Augenblick mit 97,08 % im Plus bei einem Blick auf die vergangenen 30 Tage. Ein Großteil dieses Gewinns wurde dabei in der vergangenen Woche möglich gemacht, denn in den letzten sieben Tagen konnte der Pepe Coin satte 62,49 % dazugewinnen (siehe Bild unten). Damit mauserte sich die Kryptowährung mit Meme-Charakter in der vergangenen Woche zu einer der am stärksten wachsenden.

Der Pepe Coin (PEPE) Kurs der vergangenen 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Derzeit liegt der Preis für einen PEPE-Token bei 0,00001519 US-Dollar. Damit konnte der Meme-Coin im vergangenen Jahr seit seiner Einführung im April 2023 einen ordentlichen Kursgewinn erwirtschaften, denn zum Start lag der Token noch unter einem Preis von 0,00000022 US-Dollar. So schafften vor allem frühzeitige Anleger unglaubliche Renditen.

Der auf einem populären Frosch-Meme basierende Token konnte in den vergangenen Wochen immer wieder neue Allzeithochs erreichen - zuletzt am gestrigen Samstag, den 25. Mai. Bisher scheint auch alles darauf hinzudeuten, dass der Meme-Coin auch weiterhin in den kommenden Wochen steigende Kurse verzeichnen könnte, was weitere Allzeithochs nach sich ziehen dürfte. Gleichzeitig kletterte der Pepe Coin auf den 20. Platz im Krypto-Ranking und zog damit zum ersten Mal in die Top 20 ein.

Wird der PEPE-Preis durch Influencer manipuliert?

Der Pepe Coin ist grundsätzlich eine Kryptowährung, die keinen tatsächlichen Nutzen hat - abgesehen davon, dass sie als Spekulationsobjekt fungiert. Trotzdem scheint das Projekt viele Anleger von sich überzeugen zu können. Dies führt leider auch dazu, dass einige Krypto-Influencer versuchen, den Preis zu ihren Gunsten zu manipulieren.

Einen dieser Versuche hat nun die Krypto-Analyse-Plattform LookOnChain auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) aufgedeckt. So erklärte LookOnChain bereits gestern, dass der Influencer jwynn.eth (@JamesWynnReal) seinen über 20.000 Followern erklärte, dass seiner Meinung nach der PEPE-Token im Augenblick stark unterbewertet sei. Allerdings tätigte er diese Aussage kurz nachdem er über 7,5 Millionen US-Dollar in Pepe Coins zu Binance transferierte - wahrscheinlich in der Hoffnung, dass der Token durch seine Aussage zu erneuten Käufen führt.

James Wynn hatte bereits in der Vergangenheit große Gewinne durch Spekulationen in PEPE erhalten können. So erklärte LookOnChain weiter, dass der Krypto-Influencer bereits frühzeitig Pepe Coins im Wert von 8.524 US-Dollar gekauft hatte, die heutzutage über 44,4 Millionen US-Dollar Wert sind. Einen Teil davon habe er bereits veräußert, doch noch immer besitze er PEPE-Token im Wert von über 7,48 Millionen US-Dollar.

Einerseits zeigt diese Vorgehensweise, dass Krypto-Anleger immer vorsichtig sein sollten, wenn sie sich Meinungen, Erfahrungen und Tipps über die sozialen Medien holen. Andererseits zeigt es auch das enorme Potenzial von jungen Krypto-Projekten, die mit etwas Glück frühzeitige Anleger reich machen können. Kein Wunder also, dass immer mehr Anleger derzeit auf der Suche nach dem nächsten großen Meme-Coin sind, der enorme Gewinne abwerfen wird.

