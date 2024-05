© Foto: DALL*E



Noch vor Nvidias Blockbuster-Earnings, zeigten Daten, dass die Halbleiter-Aktie zum größten Wert im Portfolio eines durchschnittlichen Kleinanlegers geworden ist. Eine Investorenlegende zeigt sich skeptisch.Das Marktforschungsunternehmen Vanda Research hat Daten zu den 15 am häufigsten gehaltenen Aktien und börsengehandelten Fonds in einem durchschnittlichen Privatanlegerportfolio gesammelt und sie nach Gewicht sortiert. Mit einem Anteil von 9,3 Prozent am durchschnittlichen Privatanlegerportfolio lag Nvidia an der Spitze und ließ andere beliebte Titel wie Apple, Tesla und Meta, hinter sich. Die Daten zeigen außerdem, dass Nvidia vor einem Jahr nur 4,2 Prozent des durchschnittlichen …