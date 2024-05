DJ WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/25. und 26. Mai

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

US-Gewerkschaft UAW erhebt Einspruch gegen Abstimmung in Mercedes-Werk in Alabama

Die US-Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) hat Einspruch gegen eine gescheiterte Gewerkschaftswahl in einem Mercedes-Benz-Werk in Alabama eingelegt. Sie drängt auf eine erneute Abstimmung und behauptet, der Automobilhersteller habe sich in die Wahl eingemischt. Die UAW reichte die Einwände am Freitag beim National Labor Relations Board (NLRB) ein, das für die Überwachung von Gewerkschaftswahlen zuständig ist. Die NLRB teilte mit, dass ihr regionales Büro auch sechs Anklagen wegen unlauterer Arbeitspraktiken untersuche, die die UAW seit März gegen Mercedes-Benz erhoben habe. Ein Sprecher von Mercedes-Benz teilte in einer Erklärung mit, dass das Unternehmen sicherstellen wollte, dass berechtigte Mitarbeiter an einer fairen Wahl teilnehmen konnten, und hoffte, dass die Gewerkschaft die Entscheidungen der Mitglieder respektieren würde.

Norwegischer Staatsfonds wird gegen Wiederwahl von Exxon-Direktor stimmen

Der norwegische Staatsfonds, Norges Bank Investment Management (NBIM), wird gegen die Wiederwahl des Exxon-Mobil-Direktors Joseph Hooley stimmen. NBIM ist damit der jüngste Investor, der sich gegen den US-Ölkonzern wendet, der seiner Meinung nach die Rechte der Aktionäre untergräbt. Der größte Staatsfonds der Welt hat sich einer wachsenden Liste von Aktionären angeschlossen, die ihre Besorgnis über eine von Exxon Mobil eingereichte Klage gegen zwei Gruppen von Nachhaltigkeitsinvestoren zum Ausdruck bringen. Das US-Unternehmen hatte Arjuna Capital und Follow This im Januar verklagt, um deren Aktionärsantrag zu blockieren, der Exxon Mobil zu einer weiteren Senkung der Treibhausgasemissionen verpflichten würde. Der Richter eines Bezirksgerichts in Texas hatte am Mittwoch entschieden, dass der Fall gegen Arjuna Capital weitergeführt werden kann, während die Klage gegen die niederländische Aktivistengruppe Follow This wegen mangelnder Zuständigkeit fallen gelassen wurde.

May 26, 2024

