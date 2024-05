Neue Meme Coins mit x100 Potenzial im Sommer

Die Begeisterung auf dem Kryptomarkt kennt keine Grenzen mehr, nachdem die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC in dieser Woche Spot Ethereum ETFs genehmigt hat. Schon die Zulassung der Bitcoin ETFs führte zu einem Marktaufschwung, und durch die Ethereum-Fonds könnten erneut Milliarden von Dollar in den Markt fließen. Diese Euphorie hat den gesamten Markt erfasst und die Preise der meisten Kryptowährungen in die Höhe getrieben. Auch Meme Coins wie BONK und PEPE verzeichnen zweistellige Zuwächse. Weitere Meme Coins mit noch höheren Gewinnpotenzialen stehen bereits in den Startlöchern.

Wiener AI ($WAI)

WienerAI mit Memes und künstlicher Intelligenz zwei der gefragtesten Bereiche am Kryptomarkt. Diese Kombination könnte eine explosive Mischung ergeben, die den Kurs von WienerAI ($WAI) nach der Markteinführung schnell in die Höhe schießen lassen könnte. Derzeit befindet sich WienerAI ($WAI) noch im Vorverkauf, wobei Investoren den Vorteil haben, dass der Tokenpreis bis zum Launch noch mehrfach angehoben wird, wodurch sich für frühe Käufer bereits ein Buchgewinn ergibt. Die nächste Preiserhöhung findet in weniger als 3 Tagen statt.

(WienerAI Token-Vorverkauf - Quelle: WienerAI Website)

Bereits während der Vorverkaufsphase haben die Entwickler von WienerAI die erste KI-Funktion angekündigt. Ein eigener Trading Bot, der keine Gebühren erhebt und Front Runs verhindert, die die Rendite von Tradern schmälern, da sie den Preis vor einem Kauf in die Höhe treiben. Neben dem Trading Bot ist auch eine Staking Funktion integriert, die Anlegern ein passives Einkommen einbringt, wenn sie ihre $WAI-Token staken. Es ist davon auszugehen, dass im Laufe der Zeit noch weitere Funktionen vorgestellt werden, weshalb Analysten davon ausgehen, dass der $WAI-Kurs nach dem Launch schnell um tausende Prozent explodieren könnte.

Dogeverse vor Mega Pump?

Mit $DOGEVERSE tritt ein neuer Meme Coin auf den Plan, dessen Entwickler von Anfang an hohe Ziele verfolgen. Im Gegensatz zu vielen anderen Meme Coins, die nur auf Ethereum oder Solana verfügbar sind, wird $DOGEVERSE neben den beiden genannten auch auf weiteren relevanten Blockchains wie BSC, Polygon, Base und Avalanche veröffentlicht. Inspiriert von Dogecoin, der durch verschiedene Blockchain-Welten reist, stößt $DOGEVERSE bereits in der Vorverkaufsphase auf großes Interesse. Investoren haben schon über 15 Millionen Dollar in den Token investiert.

($DOGEVERSE Token-Vorverkauf - Quelle: Dogeverse Website)

Dass $DOGEVERSE bereits vor dem offiziellen Börsenlisting über 15 Millionen Dollar eingesammelt hat, spricht dafür, dass er zu einem bedeutenden Meme Coin werden könnte, was vor allem frühen Investoren zugutekommen würde. Die nächsten 7 Tage liefern die letzte Gelegenheit, $DOGEVERSE noch im Presale zu einem festen Preis zu kaufen, da der Vorverkauf dann endet und das Börsenlisting bevorsteht.

$DOGEVERSE überzeugt nicht nur durch seine Verfügbarkeit auf mehreren relevanten Blockchains, sondern auch durch eine Staking-Funktion, die Anlegern ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token ermöglicht. Die jährliche Rendite (APY) wird dynamisch berechnet und hängt von der Größe des Staking Pools ab, was insbesondere frühen Käufern hohe Renditen beschert.

Sealana ($SEAL)

Mit Sealana ($SEAL) erscheint ein Meme Coin, der das Potenzial hat, den aktuellen Hype um Initial Coin Offerings (ICOs) auf der Solana Blockchain zu nutzen und frühen Käufern extrem hohe Renditen einzburingen. Der Trend wurde durch Book of Meme (BOME) gestartet, ein Meme Coin, der nach einem kurzen Vorverkauf per Airdrop an die Käufer verteilt und dann an Kryptobörsen gelistet wurde. Der Wert der BOME-Token stieg innerhalb von zwei Tagen nach dem Handelsstart an den Börsen um das 300-Fache und hat dabei eine Marktkapitalisierung von über 1,5 Milliarden Dollar erreicht. Auch bei SLERF und SLOTH, die nach einem ähnlichen Prinzip vorgegangen sind, konnten frühe Anleger ihr Kapital in kurzer Zeit vervielfachen. Sealana ($SEAL) könnte der nächste Meme Coin sein, bei dem das gelingt.

($SEAL Initial Coin Offering - Quelle: Sealana Website)

Seit der Ankündigung des Vorverkaufs vor kurzer Zeit haben Investoren bereits Token im Wert von über 2,8 Millionen Dollar gekauft. Solana-basierte Meme Coins sind derzeit äußerst beliebt und haben das Potenzial, innerhalb kürzester Zeit um mehrere hundert bis tausend Prozent im Wert zu steigen. Die Chancen stehen gut, dass auch $SEAL nach dem Launch durch die Decke gehen könnte. Wer am Vorverkauf teilnehmen möchte, kann SOL an die auf der Website angegebene Adresse senden oder das Widget auf der Website nutzen, um $SEAL mit ETH, BNB oder SOL zu kaufen. Die $SEAL-Token erhalten Käufer beim Launch per Airdrop.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.