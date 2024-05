© Foto: Monika Skolimowska/dpa



Der MDAX-Konzern Fuchs ist so nahe dran ein Dividenden-Aristokrat zu werden wie kein anderes Unternehmen in Deutschland. Die Aussichten sind gut.Im Dividenden-Radar wenden wir uns heute dem Unternehmen in Deutschland zu, dass über einen längeren Zeitraum seine Dividenden konstant erhöht hat als jedes andere - Fuchs. Der MDAX-Konzern, der bis zum vergangenen Jahr noch Fuchs Petrolub hieß, hat mittlerweile 22 Jahre in Folge seine Ausschüttungen aufgestockt und ist damit nur noch drei Jahre davon entfernt, zum Dividenden-Aristokraten zu werden. Seit Fresenius Ende vergangenen Jahres beschlossen hat, die Dividendenzahlungen auszusetzen, gibt es in Deutschland kein Unternehmen mehr, das …