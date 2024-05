Bitcoin Kurs Analyse: stellt die 70.000 Dollar Marke ein unüberwindbares Hindernis dar?

Bitcoin hat sich im Großen und Ganzen in den letzten Monaten auf der Stelle bewegt. Nachdem sie im März ein neues Allzeithoch von knapp 74.000 Dollar erreicht hatte, musste sie zahlreiche Höhen und Tiefen durchlaufen. Nun stellt sich die Frage, ob die Marke von 70.000 Dollar ein unüberwindbares Hindernis darstellt, da Bitcoin bereits zum vierten Mal an der Hürde gescheitert zu sein scheint. In dieser Analyse werden wir die aktuellen Entwicklungen, potenziellen Einflussfaktoren und zukünftigen Aussichten für den Bitcoin-Kurs unter die Lupe nehmen. Welche Ereignisse und Trends könnten den Kurs nachhaltig über diese entscheidende Marke treiben und was sind die Risiken, die es zu beachten gilt?

70.000 Dollar Marke erwies sich bereits in letzten Monaten als schwerer Widerstand

Die Kursentwicklung von Bitcoin war seit dem Erreichen seines neuen Allzeithochs im März bei knapp 74.000 Dollar ein ständiges Auf und Ab der Gefühle. Trotz harter Korrekturen und einiger vielversprechender Aufschwünge steht Bitcoin jetzt, über zwei Monate später, immer noch auf einem ähnlichen Niveau. Unmittelbar nach dem Erreichen des Allzeithochs fiel der Kurs von BTC wieder auf 60.000 Dollar zurück. Die beiden darauf folgenden Versuche, die Marke von 70.000 Dollar nachhaltig zu überwinden, scheiterten jeweils an dem starken Widerstand und dem Verkaufsdruck, der jedes Mal ausgelöst wird, wenn Bitcoin wieder auf 70.000 bis 71.000 Dollar steigt.

Im letzten Monat erlebte Bitcoin nach der dritten Ablehnung am 70.000 Dollar Widerstand eine noch größere Korrektur und fiel sogar auf unter 56.000 Dollr zurück. Doch auch diesmal sorgte eine überraschende Rallye dafür, dass der Kurs wieder in Richtung 70.000 Dollar steigen konnte. Als Bitcoin die Marke vor fast einer Woche erneut durchbrach, war der Optimismus unter den Anlegern groß, dass es diesmal anders sein könnte und die Motivation der Käufer nach der Korrektur ausreichen würde, um den Kurs endlich über diesem 70.000 Dollar-Niveau zu etablieren. Doch weit gefehlt. Nach einem Anstieg auf über 71.000 Dollar schaffte es BTC nicht einmal 24 Stunden über 70.000 Dollar zu bleiben, bevor er wieder darunter fiel.

Quelle: TradingView

Seitdem handelt Bitcoin mehr oder weniger knapp unter dem Schlüsselwiderstand, und Anleger fragen sich berechtigterweise, wie es nun weitergehen wird. Sollte es in den kommenden Tagen ein weiteres bullisches Katalysatorereignis für den Kryptomarkt geben, wäre es denkbar, dass dies den Kurs endlich weiter über den Widerstand hinausdrücken könnte. Andererseits wäre auch ein Szenario denkbar, in dem Bitcoin noch einige Wochen weiter in der Spanne zwischen 60.000 Dollar und 70.000 Dollar handelt, bevor weiterer Aufwind aufkommen kann. Zudem besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass ein unvorhersehbares Black-Swan-Ereignis oder plötzlich aufkommender Verkaufsdruck für einen Kurseinbruch sorgt und Bitcoin sogar noch unter 60.000 Dollar fallen lässt. Das wird von Analysten aktuell allerdings als ziemlich unwahrscheinlich angesehen.

Aber welche Ereignisse und Entwicklungen könnten in den kommenden Wochen oder Monaten für genügend neuen Kaufdruck sorgen, um Bitcoins nächsten Rallyeimpuls über 70.000 Dollar hinaus auszulösen?

Was könnte Bitcoin zu einer Rallye darüber hinaus verhelfen?

Es gibt gleich mehrere Faktoren, die in den kommenden Tagen, Wochen oder Monaten für eine Fortsetzung des bullischen Trends bei Bitcoin verantwortlich sein könnten. Ein wesentlicher Punkt wäre der potenzielle Erfolg der Ethereum Spot ETFs und die potenziell weiter anhaltenden starken Zuflüsse in Bitcoin Spot ETFs. Das könnte zu einem kontinuierlichen Kaufdruck führen und den Kurs von Kryptoassets im Allgemeinen auf kurz oder lang nach oben treiben. Vor allem würde das grundlegende Vertrauen in Kryptowährungen als Anlageklasse weiter steigen, was dazu führen könnte, dass neue Anleger sich für Investments in diesen Bereich interessieren.

Zudem ist die politische und wirtschaftliche Entwicklung in den USA von großer Bedeutung. Auf politischer Seite wird die Präsidentschaftswahl wegweisend für die Stimmung auf dem Kryptomarkt sein. Der amtierende Präsident Joe Biden, der als eher krypto-skeptisch gilt, könnte zusammen mit der SEC strengere Regulierungen einführen und den US-Markt für Kryptowährungen unattraktiver machen. Auf der anderen Seite positioniert sich Donald Trump zunehmend als Pro-Krypto-Kandidat. Er gibt positive Statements zu Bitcoin, NFTs und anderen Kryptowährungen ab, kritisiert Bidens mangelndes Verständnis und akzeptiert nun sogar Wahlkampfspenden in Form von Bitcoin und verschiedenen Altcoins. Sollte er die Wahl gewinnen, könnte dies zu weiteren bullischen Impulsen führen und eine starke Expansion des US-Krypto-Marktes und somit des gesamten Kryptobereichs auslösen.

Quelle: CryptoPotato

Wirtschaftlich betrachtet könnte eine weitere Lockerung der Geldpolitik der amerikanischen Zentralbank und eventuelle Senkungen des Leitzinssatzes für eine Entlastung der US-Wirtschaft sorgen. Das könnte wiederum zu einem erneuten Aufschwung der gesamten westlichen Wirtschaft führen und einen erneuten Zustrom in Risikoassets wie Bitcoin auslösen.

Man sieht also, dass es eine Vielzahl an möglichen Faktoren gibt, die dafür sorgen könnten, dass Bitcoin es endlich schafft, über die Marke von 70.000 Dollar zu steigen. Doch wenn dies passiert, stellt sich natürlich die Frage, ob ein Investment in Bitcoin selbst die beste Option ist. Derzeit gibt es tatsächlich den Trend, dass viele Anleger lieber in brandneue PreSale-Coins wie 99BTC investieren, die möglicherweise in noch größerem Maße von einer weiteren Kryptorallye profitieren könnten als der Marktgigant Bitcoin und die zudem noch vor ihrer ersten großen Rallye stehen.

Lieber in Bitcoin-Alternativen wie 99BTC als in Bitcoin selbst investieren?

Bitcoin gilt seit Jahren als das Basis-Investment im Kryptowährungsmarkt. Dennoch bieten kleinere Altcoins oft ein größeres Aufwärtspotenzial, insbesondere in Phasen bullischer Marktbewegungen. Ein besonders vielversprechendes Projekt, das aktuell im Fokus vieler Investoren steht, ist 99Bitcoins. Das innovative Learn-2-Earn-Projekt könnte im Juni 2024 besonders interessant werden. Während Altcoins generell eine bullische Tendenz zeigen, bietet 99Bitcoins ein einzigartiges Konzept, das durch seinen Namen sofort Assoziationen zur bekanntesten Kryptowährung der Welt weckt.

Jetzt in 99Bitcoins investieren

Quelle: 99Bitcoins.com

Das Modell von 99Bitcoins folgt den erfolgreichen Konzepten von Play-2-Earn und Move-2-Earn und integriert die Idee der Bildung in die Kryptowelt. Die Möglichkeit, durch Weiterbildung Geld zu verdienen, ist besonders verlockend und könnte den Nerv der Zeit treffen. Durch das Angebot von exklusiven Schulungskursen, Handelssignalen und hohen Staking-Renditen von aktuell rund 1000 Prozent APY hat sich 99Bitcoins bereits eine starke Community aufgebaut. Über 700.000 YouTube-Abonnenten und ein erfolgreicher Presale mit über 1,6 Millionen Dollar deuten auf wachsendes Momentum und zunehmende Relevanz hin.

Das Learn-2-Earn-Modell könnte sich als der nächste große Krypto-Trend des Jahres 2024 etablieren. Um keine potenziellen Gewinne bei 99BTC zu verpassen, sollten interessierte Investoren die Analyse des Projekts nicht auf die lange Bank schieben. Angesichts des steigenden Interesses und der einzigartigen Kombination aus Bildung und finanziellen Anreizen könnte 99Bitcoins eine lukrative Alternative zu Bitcoin darstellen.

Jetzt 99BTC kaufen

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.