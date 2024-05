PEPE auf dem Allzeithoch - Wie weit kann die Rallye noch laufen?

Nach der in den letzten Wochen eher verhaltenen Stimmung am Kryptomarkt, scheint nun langsam wieder bessere Stimmung aufzukommen. Manche Analysten sprechen gar von einem regelrechten Krypto-Beben, das die Finanzmärkte erschüttert hat. Der Grund dafür liegt hauptsächlich in der Zulassung der Ethereum-ETFs seitens der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC. Lange Zeit gingen die meisten Analysten und auch viele Investoren davon aus, dass die Zulassung untersagt werden würde.

In letzter Minute wurden verschiedene Anbieter von der SEC dazu aufgefordert, ihre Anträge zu überarbeiten. Und siehe da! Ende letzter Woche erhielten 8 zugleich die Zulassung für Ethereum-ETFs. Obwohl der Markt im ersten Moment aufgrund von Gewinnmitnahmen und des "Sell the News" Effekts korrigierte, könnte das einen neuen Boom auf dem gesamten Kryptomarkt auslösen. Während Ethereum (ETH) allerdings noch etwas über 7 % unter dem Jahreshoch bei etwa 4.104 $ steht, konnte ein anderer Coin bereits neue Höchststände erreichen.

(Ethereum steht kurz vor dem Jahreshoch - Quelle: Tradingview)

$PEPE steht am Allzeithoch

Der Meme-Coin $PEPE legte in den vergangenen Wochen und Monaten eine bemerkenswerte Rallye hin! Dieser basiert ebenfalls auf der Ethereum-Blockchain. Der Coin ist erst seit knapp über einem Jahr handelbar und der Kurs notierte sogar mehrere Monate im Verlust. Doch seit Ende Februar ging $PEPE praktisch ab wie eine Rakete! Der Kurs zog um über 1.800 % an! Damit steht der Coin derzeit auf dem Allzeithoch und lässt Ethereum (ETH) weit hinter sich. Sogar die bekannteste und älteste Kryptowährung Bitcoin (BTC) steht derzeit noch unter dem All-Time High bei 73.750. Auch wenn dieses nun in greifbare Nähe gerückt zu sein scheint.



($PEPE erzielt über 1.800 % Performance seit Ende Februar - Quelle: Tradingview)

Stärke erzeugt Stärke

Mittlerweile hat sich gezeigt, dass der Kryptomarkt zwar neu, innovativ und voller Chancen steckt, er allerdings nicht immun gegen alte Börsenweisheiten ist. Und eine dieser alten Börsenweisheiten besagt "Stärke erzeugt Stärke". Das bedeutet, dass im nächsten großen Kryptoboom die Coins, die jetzt schon stärker laufen als der Markt, mit noch größerem Momentum nach oben ziehen könnten. Mit der unerwarteten Zulassung der Ethereum-ETFs könnte genau dieser Boom bald eintreten.

Denn es dürfte sich nur um eine Frage der Zeit handeln, bis ähnlich wie beim Bitcoin-ETF finanzielle Mittel in Milliardenhöhe in den Markt gepumpt werden. Dadurch profitiert sicherlich nicht nur Ethereum (ETH), sondern auch der gesamte Kryptomarkt und insbesondere solche Coins, die auch noch auf der Ethereum-Blockchain basieren, wie das bei $PEPE der Fall ist.

Könnte $PEPE der größte Meme-Coin werden?

Binnen kürzester Zeit hat $PEPE es geschafft, zahlreiche andere Meme-Coins zu überholen und mit einer Marktkapitalisierung von über 6,6 Milliarden Dollar zum 3. größten Meme-Coin hinter Shiba Inu (14,42 Mrd. Dollar) und Dogecoin (24,23 Mrd. Dollar) zu werden. Auch die zwei größten Meme-Coins befinden sich derzeit allerdings in der Korrektur, während $PEPE ein Allzeithoch nach dem anderen durchbricht! Eine Kursverdreifachung würde derzeit bereits ausreichen, um Shiba Inu (SHIB) weit hinter sich zu lassen. Und eine Verdreifachung kann bei so einer Marktlage extrem schnell geschehen.

($PEPE steht an dritter Stelle hinter $SHIB und $DOGE nach Marktkapitalisierung - Quelle: coinmarketcap.com)

Wie weit kann der Kurs von $PEPE noch steigen?

$PEPE soll im Laufe seiner Rallye bereits mehrere Millionäre hervorgebracht haben. So schreibt der Analyst Prorok.eth auf X (ehemals Twitter), dass die 395 Top-Investoren in $PEPE nun alle Millionär sind.

The top 395 onchain $PEPE holders are now millionaires pic.twitter.com/2VfHSdEN3S - Prorok.eth (@proroketh) May 26, 2024

Verwunderlich ist das angesichts der starken Rallye nicht und obwohl in $PEPE natürlich noch das Potenzial für eine Verdreifachung oder mehr steckt, dürften es natürlich nicht mehr so viele Investoren schaffen, ein Vermögen mit $PEPE zu verdienen, wie zum Zeitpunkt der Neuemission. Für kluge Investoren mit großen Zielen lohnt es sich daher, nach Alternativen Ausschau zu halten.

$DOGEVERSE sammelt über 15 Mio. Dollar im Presale ein!

Ein neuer Coin, der $PEPE jetzt Konkurrenz machen und neue Krypto-Millionäre hervorbringen könnte, ist $DOGEVERSE. Der Coin wird ebenfalls auf Ethereum (ETH) geprägt, ist allerdings der erste Doge-Meme-Token, der auf einem Multichain-Netzwerk basiert. Damit kann er ebenfalls über die Blockchain von BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche und Base gehandelt werden.

($DOGEVERSE im Presale - Quelle: thedogeverse.com)

Da Investoren binnen kürzester Zeit bereits über 15 Mio. Dollar in $DOGEVERSE investiert haben, ist der Presale fast zu Ende! Am 3. Juni wird dieser eingestellt und der Coin ab 5. Juni auf mehreren dezentralen Börsen handelbar. Damit könnte der Startschuss für eine ähnliche Entwicklung wie bei $PEPE gegeben sein. Allerdings müssen Investoren jetzt schnell sein, um den $DOGEVERSE noch im Presale zu kaufen und von niedrigen Einstiegskursen zu profitieren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.