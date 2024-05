Uran - Gewinner unter den Rohstoffen Die Zahl der Atomkraftwerke nimmt zu. Denn ohne sie und ohne Uran gelingt die Energiewende nicht. Uran ist gefragt wie nie und schon kommt es zu großen Deals am Uranmarkt. So hat beispielsweise NexGen Energy 2,7 Millionen Pfund Uran gekauft, zugrunde gelegt wurde ein Preis von gut 92 US-Dollar je Pfund. Das Pariser Klimaabkommen und die Befreiung der USA von der Abhängigkeit Russlands in Sachen Uran sowie ein anhaltendes Urandefizit sprechen für ...

