Bietet Bounce Bit nach Binance-Listung mit 2.998 % in 2 Wochen Potenzial?

Eine der beeindruckendsten Entwicklungen unter den neuen nützlichen Kryptowährungen legte der vor rund 2 Wochen gelistete Coin von Bounce Bit hin. Schon am ersten Listungstag wurde er von der führenden zentralen Kryptobörse Binance aufgenommen und ist seitdem steil angestiegen. Was sich genau hinter dieser neuen Kryptowährung verbirgt und wie sie sich bisher entwickelt hat, erfahren Sie jetzt in diesem Beitrag.

Was ist Bounce Bit?

Bounce Bit soll die Welt des zentralen Finanzwesens (CeFi) mit dem revolutionären Potenzial des dezentralen Finanzwesens (DeFi) kombinieren sowie das sogenannte CeDeFi schaffen. Dabei erhalten die Nutzer festverzinsliche Möglichkeiten für Bitcoin und Dollar-Assets.

Somit wollen sie nicht das Rad neu erfinden, sondern die besten Aspekte von CeFi in den DeFi-Bereich bringen. Zudem soll auch der Zugang zu den Renditemöglichkeiten innerhalb von Bitcoin demokratisiert werden. Denn bisher waren diese Optionen nur Quant-Fonds und Top-Vermögensverwalter zugänglich.

Zwar ermöglichen CEXs (zentrale Kryptobörsen) den effizientesten Geldfluss, jedoch haben sie auch einige Nachteile, welche den Idealen der Blockchain-Technologie widerstreben. Dies sind Souveränität, Transparenz und Dezentralisierung, welche DeFi ohne traditionelle Vermittler ermöglichen kann.

Durch die Vereinigung des besten aus der Welt von CeFi und DeFi verspricht sich das Team von Bounce Bit auch, dass die Massenadaption von Kryptowährungen weiter vorangetrieben und deren Konzept auf die nächste Stufe gebracht wird.

Jetzt neue BTCFi-Coin entdecken!

Im Gegensatz zu seinen Wettbewerbern hat sich Bounce Bit auf das Ökosystem von Bitcoin fokussiert und verwendet keinerlei Layer-2 oder Sidechain. Denn ihrer Meinung nach gäbe es dafür keine wesentliche Nachfrage. Zudem sehen sie die BRC-20-Token und Runes nur als vorübergehende Erscheinung und keinen langfristigen Trend.

Insgesamt soll Bounce Bit drei unterschiedliche Zwecke erfüllen. Dies ist unter anderem die CeDeFi-Abrechnung und -Aufzeichnung, zur Gewährleistung von Transparenz, Sicherheit und Effizienz bei den Abwicklungen der Transaktionen.

Ein weiteres Element ist die Dual-Token-PoS-Struktur, mit welcher die Nutzer Belohnungen über das Staking in den eigenen $BB-Coins verdienen können. Um für diese berechtigt zu werden, können die Investoren die Chain mit den $BBTC und den $BB-Token absichern.

Ebenso offeriert Bounce Bit weitere Renditechancen. Zu diesen zählen Token-Swaps, Ausgabe und Memecoins und der Handel mit DeFi-Derivaten. Auf diese Weise können sie zusätzliche Gewinne erzielen.

Dabei verwendet Bounce Bit die sogenannten Liquid Custody Token (LCT), welche im Verhältnis 1:1 durch gleichwertige Vermögenswerte abgesichert sind. Mit ihnen können Zinsen durch DeFi verdient sowie gleichzeitig am Bitcoin-Staking und On-Chain-Farming teilgenommen werden.

Jetzt gefragten KI-Coin nicht verpassen!

So hat sich Bounce Bit zuletzt entwickelt

Der TVL (Total Value Locked) von Bounce Bit konnte laut den Angaben des Kryptodaten-Spezialisten DeFiLlama seit dem Start der Datenaufzeichnung am 16. Mai von 1,29 Mio. USD auf heute bis zu 3,65 Mio. USD um 182,95 % zulegen. Dies ist jedoch auch auf den geringen Betrag und das hohe Wachstumstempo zu Beginn zurückzuführen.

TVL von Bounce Bit | Quelle: DeFiLlama

Überdies hat Bounce Bit am 24. Mai bereits ein überbrücktes Volumen von 1.482 BBTC erzielt. Bisher kommt die Plattform auf 155.583 Tokeninhaber, welche sich über BSC, ETH und BB erstrecken. Gestakt wurden schon 5.099 BBTC.

Ebenso hat Bounce Bit zuletzt von der Marketingkampagne der BNB Smart Chain profitiert, welche am Pizzatag durchgeführt wurde. Bei dieser konnten die Teilnehmer eine einen Anteil des Gewinn-Pools von 1.000 USD gewinnen.

Mittlerweile handelt es sich bei Bounce Bit um eines der führenden Angebote auf der BNB Smart Chain. Beim Gesamtranking kam sie zuletzt auf Platz 4, wobei sie mit 1.126,39 USD den höchsten Anstieg der Gebühreneinnahmen verzeichnet hat.

Des Weiteren rangiert Bounce Bit auf Platz 10 bei der Steigerung der Anzahl der täglich aktiven Nutzer, wobei es einen Wert von 4.248 erreicht. Ebenfalls hält Bounce Bit mit 17.803 DAU (daily active users) den 20. Platz.

https://x.com/BNBCHAIN/status/1792789920777720306

Ferner wurde $BB vor 13 Tagen auf der größten zentralen Kryptobörse Binance gelistet. Seitdem konnte der Coin schon um beeindruckende 2.998 % im Preis zulegen und notiert nun bei 0,7091 USD, wobei erst heute ein neues Allzeithoch von 0,7372 USD ausgebildet wurde.

Obwohl Bounce Bit erst kürzlich gestartet wurde, kommt es bereits mit einer Marktkapitalisierung von 290,10 Mio. USD auf Platz 257 der größten Kryptowährungen. Zudem erzielte BB heute mit einem Handelsvolumen von 480,22 Mio. USD Platz 17 der gefragtesten Coins des Tages.

Jetzt in Tokenisierung der Bildung investieren!

Bounce Bit verpasst? Mit WienerAI können Sie dies künftig vermeiden!

Einer der schnelllebigsten Finanzmärkte stellen die Kryptowährungen dar. Jeden Tag entstehen unzählige neue von ihnen und so ist es nicht verwunderlich, dass Kleinanleger schnell den Überblick verlieren. Genau an dieser Stelle sollen die fortschrittlichen KI-Trading-Tools von WienerAI Abhilfe verschaffen.

Somit kann das alte Paradigma gebrochen werden, das laut den Finanzrisikohinweisen rund 90 % der Trader Verluste machen. Im Wettstreit mit großen Expertenteams und künstlichen Intelligenzen scheint dies nicht verwunderlich. Schon heute sollen laut Analysten bis zu 80 % des Handelsvolumens auf KIs zurückzuführen sein.

Mit ihnen nimmt jedoch auch das Marktrauschen zu, das die Zuverlässigkeit von traditionellen Analyseverfahren eintrüben kann. Durch künstliche Intelligenzen können hingegen umfangreiche Daten untersucht und statistische Vorteile identifiziert werden, sodass Kleinanleger sich nicht mehr länger fatalerweise auf Ahnungen, Angst und Gier verlassen müssen.

Jetzt mehr über WienerAI erfahren!

Somit hätten Sie auch Chancen wie Bounce Bit schneller identifizieren und vor allem auch handeln können. Denn die fortschrittlichen KI-Trading-Tools von WienerAI unterstützen ebenso den Handel an dezentralen Kryptobörsen. Somit können sogar neue gelisteten Kryptowährungen gehandelt werden, noch bevor sie von der Masse in die Höhe getrieben wurden.

In diesem Zusammenhang bietet WienerAI einen besonders nützlichen MEV-Schutz, welcher verhindert, dass die Anwender Opfer von Sandwich- und Frontrunning-Bots werden. Somit müssen sie nicht befürchten, dass die Kurse zu ihrem Nachteil manipuliert wird. Stattdessen werden die eigenen Orders immer zuerst ausgeführt und höhere Renditen ermöglicht.

Aufgrund des großen Wertversprechens, des gemeinschaftlichen Ansatzes und des enormen Potenzials konnte der Vorverkauf von WienerAI bereits die Marke von 3 Mio. USD überschreiten. Somit haben Interessierte nicht mehr lange Zeit, um sich die Coins für 0,000711 USD zu sichern. Hinzu kommt schon jetzt eine Staking-Rendite von 332 %.

Jetzt in WienerAI investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.