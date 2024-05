Explodiert Aptos nach Rekord bei den Transaktionen pro Tag?

Ein besonders positives Anzeichen für die Entwicklung einer Blockchain stellt die Anzahl der Transaktionen dar. In diesem Bereich konnte Aptos nun ein neues Rekordhoch verzeichnen und die anderen Chains in den Schatten stellen. Wie es zu diesem schnellen Anstieg gekommen ist und was er für die Blockchain genau bedeutet, erfahren Sie jetzt in diesem Beitrag.

Aptos übertrifft andere Blockchains in der Anzahl der Transaktionen

Die Blockchain von Aptos hat am 25. Mai einen neuen Rekord aufgestellt, bei dem das Netzwerk an einem einzelnen Tag auf 116,6 Mio. Transaktionen erzielt hat. Dies ist im Vergleich zu Solana, dem zweiten Platz mit 31,9 Mio., wesentlich mehr.

Erst kürzlich hatte Sui den Höchstwert von Solana mit seinem $SPAM-Coin übertroffen. Dabei konnte Sui mit über 65 Mio. Transaktionen an einem Tag alle anderen Blockchain übertreffen.

Tägliche Transaktionsanzahl unterschiedlicher Blockchains | Quelle: Artemis

Den Spam-Coin haben die Sui-Nutzer mit jeder Transaktion im Netzwerk verdient. Dafür hat ein Entwickler sogar eine eigene Website erstellt, mit welcher die Anwender leichter ihre $SUI-Coins über Transaktionsgebühren vernichten und somit $SPAM-Token schürfen können.

Auch bei Aptos ist die hohe Nachfrage auf den Start des Coins Tapos Cat zurückzuführen. Bei ihm handelt es sich um ein Tap-to-Earn-Spiel, bei dem die Spieler $HEART-Token durch das Kitzeln einer virtuellen Katze erhalten.

Innerhalb der ersten drei Tage wurde das Game gebührenfrei angeboten, um auf diese Weise möglichst viele Nutzer zu gewinnen. Somit konnte es mit 10 Mio. Transaktionen am ersten Tag schnell eine große Beliebtheit erreichen.

https://x.com/taposcat/status/1794626129623728277

Solche beliebten Coins sind auch ein guter Belastungstest für eine Blockchain. Im Unterschied zu Solana, das aufgrund der hohen Beliebtheit unter Belastungsproblemen und Transaktionsabbrüchen von rund 57,4 % leidet, und Ethereum und Bitcoin, dessen Gebühren explodierten, waren auf Aptos die Erfolgsquoten und Gebühren konstant.

Somit hat die Blockchain des APT-Tokens den Belastungstest erfolgreich bestanden. Dies zeigt, dass das Netzwerk eine nahtloses und effiziente Benutzererfahrung bietet. Dennoch handelt es sich bei Tapos Cat ansonsten um sinnloses Projekt, welches nicht den Wert des Netzwerkes steigert.

Stattdessen konnten die Metriken nur künstlich auf Extrempunkte getrieben werden. Allerdings dürfte Aptos dennoch von dem Ergebnis des Belastungstestes profitieren, da dieser die Robustheit und Skalierbarkeit der Blockchain bewiesen hat. Dies könnte wiederum Entwickler, Investoren und Nutzer anziehen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.