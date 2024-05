FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Gewalt gegen Politiker:

"Sind es die Krisen der vergangenen 20 Jahre? Sind es die verschiedenen Milieus, die nicht mehr miteinander, sondern nur noch übereinander reden? Sind es die neuen Medien? Klar scheint nur: Eine Gesellschaft, die vielen Veränderungsprozessen unterworfen ist, die Gewinner und Verlierer hervorbringen, ist kein Hort der Ruhe und Harmonie. Das ist nicht per se falsch: Demokratische Gesellschaften brauchen die Auseinandersetzung in der Sache, auch zugespitzt und polemisch - aber niemals mit verbaler Gewalt. (.) Ein Tabu ist jedoch gebrochen, wenn Menschen körperlich angegriffen werden. Hier müssen die Behörden Konsequenz zeigen. Gerade Kommunalpolitiker müssen ihren wertvollen Dienst an der Gesellschaft angstfrei ausüben können. Rechtliche Sanktionen allein werden das Problem jedoch nicht lösen."/yyzz/DP/he