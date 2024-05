HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Staatsbesuch Macron:

"Jetzt ist er drei Tage als Staatsgast im Land. Und das ist erst einmal eine sehr gute Nachricht. Denn ohne Einigkeit zwischen Paris und Berlin geht nichts voran in Europa. So wird auch Ursula von der Leyen ohne Macrons Rückendeckung kein zweites Mal EU-Kommissionspräsidentin (falls Olaf Scholz das überhaupt will). Die Personalie ist sicherlich eines der vielen Themen, über die hinter verschlossenen Türen gesprochen werden wird. Auch die Ukraine wird ein mögliches Streitthema sein. Wobei Macrons Forderung nach Nato-Bodentruppen im angegriffenen Land den bisherigen französischen Unterstützungsleistungen weit vorauseilt. Sprich: Worte und Taten des französischen Präsidenten klaffen weit auseinander. Doch wie sagt der Franzose? "C'est la vie!". So ist das Leben. Widersprüchlich. Locker sind sie also auch noch, unsere Nachbarn."/yyzz/DP/he