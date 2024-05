EQS-News: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Rating

TAG Immobilien AG erhält Einstufung als Investment Grade von beiden Ratingagenturen S&P Global und Moody's



27.05.2024

PRESSEMITTEILUNG TAG Immobilien AG erhält Einstufung als Investment Grade von beiden Ratingagenturen S&P Global und Moody's Hamburg, 27. Mai 2024 Die internationale Ratingagentur Moody's hat am 24. Mai 2024 das langfristige Credit Rating der TAG Immobilien AG auf "Investment Grade, Baa3, Ausblick stabil" hochgestuft (zuvor: "Non Investment Grade, Ba1, Ausblick stabil"). Die Heraufstufung des Ratings spiegelt nach Auffassung von Moody's insbesondere die anhaltend starke operative Leistung der TAG sowie die disziplinierte Finanzpolitik des Unternehmens in einem in Folge steigender Zinsen herausfordernden Marktumfeld wieder. Moody's zieht mit seinem Upgrade mit der Ratingagentur S&P Global gleich, die bereits am 28. März 2024 den "negativen Ausblick" des bestehenden "BBB-" Investment Grade Ratings auf "stabil" hochgestuft hatte. Martin Thiel, Finanzvorstand und Co-CEO der TAG, kommentiert: "Wir freuen uns, mit der Hochstufung des Ratings durch Moody's nun wieder über zwei stabile Investment Grade Ratings zu verfügen. Auch im aktuellen Zinsumfeld erzielen sowohl unser deutsches als auch unser polnisches Immobilienportfolio nachhaltig positive Cashflows. Das ist die Basis für die starke Kapitalstruktur der TAG. Mit den beiden Investment Grade Ratings verfügen wir nunmehr über zusätzliche attraktive Finanzierungsoptionen, sowohl im Bereich der Refinanzierungen als auch für weiteres Wachstum." Presseanfragen TAG Immobilien AG Dominique Mann Head of Investor & Public Relations Telefon: +49 (0) 40 380 32 305 ir@tag-ag.com



