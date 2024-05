News von Trading-Treff.de Der DAX kann sich wieder an der 18700 etablieren, während in den| USA ein Feiertag angesagt ist. Neue Trading-Ideen zum Montag den 27.05.2024 Mein Video vom Sonntag als Grundlage für die neue Woche: DAX bricht Unterstützung nur kurz Auf die Unterstützung aus den letzten beiden Wochen schauten wir täglich und hatten dort auch einige Trades verankert. Sie war noch am Donnerstag sehr präsent, wie der Rückblick auf die Morgenanalyse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...