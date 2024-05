© Foto: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/AP/dpa



WIe an jedem letzten Montag in Mai feiern die USA heute den Memorial Day. Auch die US-Börsen bleiben geschlossen.Am Memorial Day gedenken die Amerikaner traditionell den im Krieg Gefallenen Soldatinnen und Soldaten. An den Börsen des Landes findet an diesem Tag kein Handel statt. Das Handelsvolumen und damit auch die Volatilität dürfte daher erfahrungsgemäß auch im deutschen Handel am Montag überschaubar bleiben. Weiterhin arrangieren sich Anleger mit einer neuen Realität in der Zinspolitik, wie Markus Weingran, Chefredakteur der wO-Börsenlounge, meint. "Eine Reihe unerwartet starker Wirtschaftsdaten und neue Kommentare von politischen Entscheidungsträgern deuten darauf hin, dass eine …