DJ Früherer Postbank-Chef Strauß gestorben

FRANKFURT (Dow Jones)--Der frühere Postbank-Chef Frank Strauß ist tot. Der Manager, der sechs Jahre lang die Postbank führte und zwei Jahre im Vorstand des Mutterkonzerns Deutsche Bank saß, starb im Alter von 54 Jahren. Das teilte die Deutsche Bank am Sonntag mit.

"Der viel zu frühe Tod von Frank Strauß erfüllt mich ebenso wie viele Kolleginnen und Kollegen bei der Deutschen Bank mit Bestürzung und tiefer Trauer", sagt Vorstandschef Christian Sewing laut Mitteilung. "In fast 30 Jahren bei der Deutschen Bank und der Postbank hat er sich große Verdienste erworben, insbesondere um unser Privatkundengeschäft."

Strauß, der einige Jahre als Eishockey-Profi tätig war, kam nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann in Iserlohn 1995 nach Frankfurt, wo er verschiedene Führungspositionen bei der Deutschen Bank innehatte. 2006 wurde er Leiter der Privat- und Geschäftskundensparte in Deutschland. 2011 wechselte er zur Postbank, wo er 2012 den Vorstandsvorsitz übernahm. Von 2017 bis 2019 gehörte er dem Vorstand der Deutschen Bank an.

