Emittent / Herausgeber: Quantic Financial Solutions GmbH / Schlagwort(e): Markteinführung/Research Update

Quantic Financial Solutions präsentiert das Quantic Corporate Dashboard (QCD)



27.05.2024 / 08:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Quantic Financial Solutions präsentiert das Quantic Corporate Dashboard (QCD)! Die tiefgehende Analyse weltweiter Unternehmensdaten ist die wertvollste Grundlage zur Erstellung von Now- und Forecastings. Quantic Financial Solutions , ein Anbieter von finanztechnologischen Lösungen, präsentiert als neuestes Produkt in seinem Portfolio: das Quantic Corporate Dashboard (QCD). Seit 2012 hat Quantic Financial Solutions ein selbst entwickeltes, Algorithmus basiertes Prognosemodell im Einsatz, das Bilanzprognosen und Risikoindikatoren erstellt. Das proprietäre Tool DeepData® Analyst (DDA) ermöglicht es, Bilanz- und GuV--Positionen von allen bilanzierenden Unternehmen und Finanzinstitutionen weltweit, gelistet und nicht gelistet, vorherzusagen. Das Quantic Corporate Dashboard ist eine webbasierte Plattform, basierend auf den aktuellen Prognosen des DeepData® Analyst. Diese werden unter Berücksichtigung von aktuellen Daten laufend aktualisiert. Dr. Andreas Henking (Partner bei Quantic Financial Solutions) zu Quantic's neuem Produkt: " Mit dem Quantic Corporate Dashboard ermöglichen wir auf einem einfachen Weg Dritten unsere Forecasts und Metriken auf einem aggregierten Niveau zu nutzen." Nutzer des Dashboards erhalten relevante Daten auf einen Blick: Detaillierte Einblicke: Basierend auf Prognosen von nahezu einer Million Unternehmen generiert das QCD eine detaillierte Aufschlüsselung von Finanzkennzahlen nach Ländern und Branchen.

Analyse & Forecast von über 40 Bilanz- und GuV-Positionen, sowie wesentlichen Finanzkennzahlen und Risikoindikatoren. Das Dashboard zeichnet sich durch einen benutzerfreundlichen Zugang aus: Melden Sie sich kostenlos an, um die Funktionen des QCD zu testen.

Passen Sie das Dashboard an für Sie relevante Informationen an.

Testen Sie die verschiedensten Funktionen und geben Sie direkt im Dashboard Feedback. Die Nutzer profitieren von kontinuierlichen Aktualisierungen und behalten globale Entwicklungen im Auge, indem Sie alle wesentlichen Daten zentral abrufen können! Entdecken Sie mehr: Besuchen Sie unsere Website, registrieren Sie sich und beginnen Sie heute, das Quantic Corporate Dashboard zu erkunden: Quantic Dashboard - Quantic Financial Solutions Informationen für die Redaktionen:

Quantic Financial Solutions



Ein Team aus erfahrenen Finanzexperten, Mathematikern und Risikoanalysten hat ein mehrdimensionales algorithmisches System [MAS] entwickelt und getestet. Auf der Grundlage dieses Systems haben sie Dienstleistungen geschaffen, die derzeit in mehr als einem Dutzend großer Finanzinstitute implementiert werden und von Zentralbanken, Aufsichtsbehörden und Wirtschaftsprüfern genehmigt wurden.

Dies bildet die Grundlage für ein hochinnovatives und maßstabssetzendes Cluster an Online-Finanzdienstleistungen: Management von Kreditportfolios, Forderungen und quantitativen Aktienfonds.

Basierend auf grundlegenden Informationen über Millionen von Unternehmen ermöglichen diese Dienste wirtschaftliche Analysen und Prognosen - für Unternehmen, Branchen, geografische Regionen und Weltmärkte - zu jedem Zeitpunkt in der Zukunft.

Diese Kombination aus Daten, Aggregation und Visualisierung von Analysemöglichkeiten mit einem rückgetesteten und zertifizierten Vorhersagemodell macht Quantic Financial (ehemals Quantic Risk) zu einem führenden Analyseanbieter für Risiko- und Corporate-Intelligence-Lösungen.

Im Jahr 2018 wurde Quantic Risk Mitglied der C-Quadrat Investment Group und in Quantic Financial Solutions umgewandelt. Diese strategische Partnerschaft mit seinem neuen starken Partner hat Quantic in die Investmentbranche geführt. Neue Analyseprodukte im Bereich des quantitativen Asset Managements unter Einsatz von Technologien der nächsten Generation erweitern das Leistungsportfolio.

