Juggernaut Exploration besorgt sich weitere 3,32 Mio. CAD vom Markt

Juggernaut hat sich die Kassen gefüllt - unter Beteiligung prominenter Investoren.

Juggernaut Exploration Ltd. (TSX-V: JUGR; OTCQB: JUGRF; FSE: 4JE) hat angekündigt, seine liquiden Mittel um weitere 3,32 Mio. CAD aufzustocken, nachdem das Unternehmen erst Ende April 1 Mio. CAD an frischem Kapital von Investoren erhalten hat. Die Börse hat bereits die bedingte Genehmigung für die neue Kapitalrunde erteilt, die Juggernaut zufolge bereits überzeichnet ist. Ursprünglich hatte Juggernaut 3 Mio. CAD aufnehmen wollen.



Explorationsgerät auf einem Projekt von Juggernaut; Quelle: Juggernaut Exploration

Die Mittel aus dieser Finanzierung fließen in ein ca. 5.000 Meter umfassendes Bohrprogramm für hochgradiges Kupfer und Gold an der Oberfläche auf den beiden Projekten Bingo und Midas im Goldenen Dreieck von British Columbia. Der strategische Investor Crescat Capital wird zum Abschluss der Kapitalrunde 13.828.386 Aktien von Juggernaut Exploration Ltd. besitzen. Die Finanzierung besteht aus 27.395.871 Einheiten mit einem Preis von 0,1215 CAD pro Einheit. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie zu 0,14 CAD über einen Zeitraum von sechsunddreißig Monaten.

Dr. Quinton Hennigh, geologischer Berater von Crescat, kommentierte: "Die vielversprechenden Ergebnisse des ersten Bohrprogramms von 2023 bestätigten das große Potenzial für intrusiv-verwandte Gold-Basismetall-Lagerstätten vom Typ "Surebet" (siehe Goliath Resources) bei Bingo. Darüber hinaus zeigen die Bohrungen bei Midas das Vorhandensein eines großen vulkanogenen Massivsulfidsystems, das weitere Arbeiten erfordert. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass sich Unternehmen wie Juggernaut wieder an die Arbeit machen, Entdeckungen zu machen."

Hervorzuheben ist eine der jüngsten Entdeckungen auf dem Projekt Bingo. Dort trafen mehrere Bohrlöcher eine hochgradige Gold-Silber-Kupfer-Mineralisierung entlang einer ausgedehnten, nach Norden verlaufenden, nach Westen abfallenden, scherhaltigen Ader mit Gehalten von bis zu 11,42 g/t AuEq (7,57 gpt Au, 20,23 g/t Ag und 2,72 % Cu) über 5,11 Meter, einschließlich 19,69 g/t AuEq (13,05 g/t Au, 24,93 g/tt Ag und 4,70 % Cu) über 2,90 Meter. Die scherhaltige Ader in der Zone Bingo Main ist an der Oberfläche über 600 Meter lang teilweise freigelegt. Bisher wurde nur der Hauptaufschluss durch Bohrungen erprobt, wobei das System in alle Richtungen offen ist.

Fazit: Der Zugang zu frischem Kapital ist die Grundvoraussetzung dafür, dass Explorer erfolgreich sein können. Es war klar, dass die 1 Mio. CAD, die Juggernaut im April aufgenommen hatte, nicht für ein ordentliches Bohrprogramm ausreichen würden. Umso wichtiger ist es, dass das Unternehmen jetzt einen größeren Betrag zu einem höheren Ausgabepreis nachlegt. Mit deutlich mehr als 3 Mio. CAD an Liquidität ist Juggernaut gut für die jetzt beginnende Saison gerüstet. Erfreulich ist, dass es dem Unternehmen erneut gelungen ist, prominente Investoren wie Crescat Capital von der Qualität seiner Ziele zu überzeugen. Wir werden die kommenden Aktivitäten aufmerksam verfolgen.

