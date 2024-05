Bis Mitte vergangener Woche hätte das eine tadellose Bodenbildung sein können, was die Sartorius Vorzugsaktie da zeigte. Doch am Ende der Woche war diese Chance dahin. Die Bullen haben ihren Matchball vergeben, jetzt ist die Gegenseite am Zug. Kursziel?

Den vollständigen Artikel lesen ...