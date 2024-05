Der derzeitige Rückgang des Goldpreises ist nur vorübergehend, da die US-Notenbank mehrere Zinssenkungen vornehmen wird, die den Goldpreis in den nächsten 12 Monaten auf 3.000 Dollar treiben werden. Das jedenfalls sagt Max Layton, Global Head of Citigroup Commodities Research, in einem Interview mit Bloomberg TV."Die Hausmeinung, die von Citi Research vertreten wird, weicht stark vom Konsens ab. Wir haben fünf Zinssenkungen der US-Notenbank in den nächsten Monaten auf dem Radar. Die Fed wird die ...

