DJ EZB/Lane: Inflation und Lohnsteigerungen sind im Abwärtstrend

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Inflationsrate in der Eurozone und das Tempo der Lohnsteigerungen verlangsamen sich nach den Worten des Chefökonomen der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane, allmählich und ebnen damit den Weg für mögliche Zinssenkungen nach einer ersten Senkung der Zinsen im nächsten Juni.

Die EZB hat vergangene Woche Zahlen veröffentlicht, die zeigen, dass die von den Gewerkschaften ausgehandelten Löhne in den ersten drei Monaten dieses Jahres schneller gestiegen sind als in den letzten drei Monaten des Jahres 2023.

Dies schien ein Rückschlag für die Zentralbank zu sein, aber Lane sagte der Financial Times, dass ein breiterer Blick auf die Lohnentwicklung auf eine weitere Abkühlung hinweise. "Wenn man die Details betrachtet, deutet die Gesamtrichtung der Löhne und Gehälter immer noch auf eine Verlangsamung hin, was unerlässlich ist", sagte er. "Wir sind also einen Schritt weiter auf diesem Weg."

May 27, 2024

