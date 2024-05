Nach dem Kurssprung vom Donnerstag (+9,3%) konnte die NVIDIA-Aktie am Freitag weitere 2,6% zulegen. Rückblick: NVIDIA hatte am späten Mittwochabend die Quartalszahlen präsentiert und dabei die Erwartungen übertroffen. Gleichzeitig kündigte der US-Chiphersteller einen Aktiensplit im Verhältnis von 1:10 an. Die Aktie sprang daraufhin am Donnerstag bereits ...

