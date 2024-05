Der Handelskrieg zwischen den USA und China geht weiter. Peking ruft einen neuen Investmentfonds über 47,5 Mrd. US-Dollar ins Leben, um die Innovationen in der heimischen Chipindustrie zu fördern. Elon Musk hat am Ende sein Ziel erreicht und die Finanzierungsrunde für xAI erfolgreich beendet. Der Konkurrent von OpenAI erhält 6 Mrd. US-Dollar an frischem Kapital. Evergrande NEV findet einen prospektiven Käufer. Eine Finanzierung für einen Neustart der Produktion ist geplant.In Abwesenheit der Amerikaner performt Asien stark. Alle Benchmarks in der ...

