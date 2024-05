© Foto: Kirsty Wigglesworth/AP Pool/dpa



Mit Hilfe von Nvidia will Tesla-Chef Elon Musk seinen Chatbot auf die nächste Stufe katapultieren. Auch der Bau eines Supercomputers ist geplant, der alles bisher Gesehene in den Schatten stellt.Elon Musks KI-Startup xAI hat eine Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 6 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, wie das Unternehmen am frühen Montag bekannt gab. Die Finanzierungsrunde wurde von den Venture-Capital-Firmen Andreessen Horowitz und Sequoia Capital unterstützt. Die Finanzierungsrunde, die am 26. Mai in einem Blogpost angekündigt wurde, markiert eine der größeren Investitionen im aufkommenden Bereich der KI-Tool-Entwicklung und folgt weniger als ein Jahr nach dem Debüt von xAI durch den …