DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
AGPS BONDCO 17/25 XS1652965085 BAW/UFN
AGPS BONDCO 20/25 XS2010029663 BAW/UFN
AGPS BONDCO 20/26 XS2248826294 BAW/UFN
AGPS BONDCO 21/26 XS2283224231 BAW/UFN
AGPS BONDCO 21/29 XS2283225477 BAW/UFN
AGPS BONDCO 21/27 MTN XS2336188029 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
AGPS BONDCO 17/25 XS1652965085 BAW/UFN
AGPS BONDCO 20/25 XS2010029663 BAW/UFN
AGPS BONDCO 20/26 XS2248826294 BAW/UFN
AGPS BONDCO 21/26 XS2283224231 BAW/UFN
AGPS BONDCO 21/29 XS2283225477 BAW/UFN
AGPS BONDCO 21/27 MTN XS2336188029 BAW/UFN