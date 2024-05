Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zinssenkungserwartungen in den USA sind gedämpft, so die Analysten der Helaba.Dazu beigetragen hätten auch die US-Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter, die im April entgegen den Erwartungen zugelegt und die Konsensschätzung klar übertroffen hätten. Die Renditen seien in den letzten Tagen deutlich gestiegen und Bundesanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren würden wieder im Bereich von 2,60% rentieren. Zweijährige Papiere hätten bei 3,12% den höchsten Renditestand seit November letzten Jahres erreicht. ...

