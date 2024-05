Bonn (www.anleihencheck.de) - Das schwedische BIP schrumpfte im ersten Quartal 2024 das vierte Mal in Folge, so die Analysten von Postbank Research.Der Rückgang habe im Quartalsvergleich 0,1 Prozent betragen. Analysten seien von 0,2 Prozent Wachstum ausgegangen.Der PMI des Verarbeitenden Gewerbes habe im April von 50,4 auf 51,4 Punkte zugelegt. Allerdings sei die Stimmung unter Dienstleistern von nach oben revidierten 54,1 auf 48,1 Punkte eingebrochen. Die Konsensus Prognose habe 53,8 Zähler in Aussicht gestellt. ...

