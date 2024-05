Nachdem die Aktie von BASF im Frühjahr über weite Strecken relativ gut gelaufen ist, schwächelt der DAX-Titel aktuell wieder. Immerhin konnte der weltgrößte Chemiekonzern nun ein negatives Kapitel abschließen: So hat man sich im Streit wegen Ewigkeits-Chemikalien im Trinkwasser mit einer Gruppe öffentlicher US-Wasserversorger geeinigt.Zur Beilegung der Ansprüche rund um extrem langlebige sogenannte PFAS-Chemikalien zahlt BASF in einem Vergleich 316,5 Millionen US-Dollar, wie in der vergangenen Woche ...

