Haiger (ots) -ORANIER feiert und alle sind eingeladen. Im Gewerbepark ORANIER in Haiger-Sechshelden steht der zweite Sonntag im Juni ganz im Zeichen der E-Mobilität. Am 9. Juni findet sowohl die offizielle Eröffnung eines der größten Ladeparks Hessens als auch der Tag der E-Mobilität statt. Sechs Autohäuser präsentieren über 40 E-Autos der führenden Marken. Fachbetriebe sowie Energieberater informieren rund um die Themen Photovoltaik, Wallbox und Energiespeicher.Voller Energie: über 40 E-Autos und Rockband "Hörgerät"Die Veranstaltung beginnt am Sonntag um 10 Uhr mit einem Freiluft-Gottesdienst gehalten von Markus Wäsch und Pfarrer Dr. Friedhelm Ackva aus Dillenburg. Live Musik der Kinderkantorei und des CVJM-Posaunenchors sorgen für den musikalischen Rahmen. Ab 11 Uhr startet die offizielle Eröffnung des ePower-Ladeparks. Alle führenden Autohäuser aus der Region stellen E-Autos vor und stehen den Besuchern Rede und Antwort. Auch Fahrradhändler präsentieren die neusten Trends.Um Energie zu tanken, bieten der Biergarten, die Cocktailbar und Essensstände kulinarische Genüsse für Groß und Klein. Ab 13:30 Uhr rockt die Band "Hörgerät" die Bühne. Während sich die Großen informieren und unterhalten, können die kleinen Gäste ihre Energie auf dem Bungee-Trampolin, dem Karussell oder an der Torwand loswerden.Grüner Ladestrom für die Region"Wir fiebern dem Tag mit großer Spannung entgegen und wünschen uns einen vergnüglichen Tag mit vielen Besuchern", so Nikolaus Fleischhacker, Geschäftsführer der Oranier Unternehmensgruppe. "Um die E-Mobilität in unserer Region zu fördern, haben wir auf unserem Firmengelände 12 Schnellladesäulen für kurze Standzeiten mit bis zu 300 kW und 20 Ladeplätze mit 22 kW installiert. Der Ökostrom stammt aus hauseigener Produktion von den Photovoltaik-Anlagen auf den Dachflächen der Firmengebäude. Und für alle aus der Region bieten wir Kundenkarten mit exklusivem Preisvorteil."Fazit: Dieser Tag lohnt sich. Ob alleine, mit der Familie oder Freunden, jeder der sich für E-Mobilität und regenerative Energien interessiert, sollte den 9. Juni nutzen, um sich in der Zeit von 10 bis 17 Uhr in Haiger-Sechshelden zu informieren.