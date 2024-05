Das Bergbauunternehmen Rogue Resources Inc. hat vor Kurzem bekannt gegeben, dass es seinen Namen und Ticker ändert. Das Unternehmen wird demnach ab dem 29. Mai 2024 unter dem neuen Namen Clean Energy Transition Inc. und dem Ticker TRAN an der TSX Venture Exchange gehandelt. Infolge der Namensänderung sind keine Maßnahmen seitens der bestehenden Aktionäre erforderlich, noch sind Zertifikate, die Stammaktien der Gesellschaft repräsentieren, betroffen oder müssen umgetauscht werden.



Rogue ist ein Bergbauunternehmen, das sich nach eigenen Angaben auf Möglichkeiten konzentriert, einen positiven Cashflow zu generieren. Das Unternehmen ist nicht an einen bestimmten Rohstoff gebunden, sondern sucht nach wertvollen und qualitativ hochwertigen Lagerstätten, die alle Phasen des Rohstoffpreiszyklus überstehen können. Zu dem Unternehmen gehört auch Rogue Quartz, das sich auf die Entwicklung seines Silica/Quarz-Geschäfts mit dem Snow-White-Projekt in Ontario und dem Silicon-Ridge-Projekt in Quebec konzentriert.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken